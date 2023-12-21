واعد تختتم مشروع تمكين

(MENAFN
- Al Watan) اختتمت جمعية واعد الرياضية يوم أمس مشروع التمكين الرياضي التابع لبرنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي برعاية مؤسسة الملك خالد الانسانية وذلك في نسختها الاولى لهذا العام 2023 م بحضور عدد من الجهات الحكومية والرياضية تتقدمها أمانة بمنطقة نجران ورئيس مجلس إدارة نادي نجران لذوي الاعاقة، ويأتي ذلك ضمن سلسلة من أعمال الجمعية التي تطلقها كباكورة لأعمال رياضية تقوم على مبدأ مجتمع حيوي من منطلق رؤية 2030 والذي يهدف إلى تأهيل وتمكين المستفيدين من الجنسين (ذكور/إناث) بالعمل في المجال الرياضي
رفع المستوى الرياضي
من جهته ذكر رئيس مجلس الادارة لجمعية واعد الرياضية الدكتور ناصر ناجي الحارثي، أن الأعمال والبرامج التي تقدمها الجمعية تصب في مصلحة المجتمع الرياضي ودعم كافة المجالات والألعاب الرياضية المختلفة التي أنشئت هذه الجمعية من أجلها ومن أجل رفع المستوى الرياضي والثقافة الرياضية لدى المجتمع كما قدم شكره لمؤسسة الملك خالد على دعمها لهذا المشروع وكل من شارك في إنجاح هذا المشروع و في الختام تم تكريم مؤسسة الملك خالد وكذلك الحاضرين والمتدربين الذين استفادوا من هذا المشروع.
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