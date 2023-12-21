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واعد تختتم مشروع تمكين

12/21/2023 2:17:26 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت جمعية واعد الرياضية يوم أمس مشروع التمكين الرياضي التابع لبرنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي برعاية مؤسسة الملك خالد الانسانية وذلك في نسختها الاولى لهذا العام 2023 م بحضور عدد من الجهات الحكومية والرياضية تتقدمها أمانة بمنطقة نجران ورئيس مجلس إدارة نادي نجران لذوي الاعاقة، ويأتي ذلك ضمن سلسلة من أعمال الجمعية التي تطلقها كباكورة لأعمال رياضية تقوم على مبدأ مجتمع حيوي من منطلق رؤية 2030 والذي يهدف إلى تأهيل وتمكين المستفيدين من الجنسين (ذكور/إناث) بالعمل في المجال الرياضي
رفع المستوى الرياضي
من جهته ذكر رئيس مجلس الادارة لجمعية واعد الرياضية الدكتور ناصر ناجي الحارثي، أن الأعمال والبرامج التي تقدمها الجمعية تصب في مصلحة المجتمع الرياضي ودعم كافة المجالات والألعاب الرياضية المختلفة التي أنشئت هذه الجمعية من أجلها ومن أجل رفع المستوى الرياضي والثقافة الرياضية لدى المجتمع كما قدم شكره لمؤسسة الملك خالد على دعمها لهذا المشروع وكل من شارك في إنجاح هذا المشروع و في الختام تم تكريم مؤسسة الملك خالد وكذلك الحاضرين والمتدربين الذين استفادوا من هذا المشروع.

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