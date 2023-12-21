الملك سعود تتصدر التصنيف العربي للجامعات

(MENAFN- Al Watan) أعلن التصنيف العربي للجامعات، الذي ينفذه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة دول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، أن عدد الجامعات التي تقدمت للتصنيف العربي للجامعات، بلغ 208 جامعات، وبلغ عدد الجامعات التي انهت تسليم البيانات للتصنيف 115 جامعة، من 16 دولة من إجمالي 22 دولة عربية، لعام 2023.
عدد الجامعات المشاركة من كل دولة:
| الدولة
| عدد الجامعات
| مصر
| 28
| العراق
| 19
| الأردن
| 18
| اليمن
| 10
| فلسطين - ليبيا
| 8
| السعودية
| 7
| تونس
| 4
| سوريا
| 3
| الإمارات - المغرب - لبنان
| 2
| البحرين - الجزائر
الصومال - الكويت
| 1
وشمل التصنيف أفضل 25 جامعات في التصنيف، حيث تصدرت جامعة الملك سعود (السعودية)، التصنيف العربي:
| ترتيب
| اسم الجامعة
| الدولة
| 1
| الملك سعود
| السعودية
| 2
| القاهرة
| مصر
| 3
| الإمارات العربية المتحدة
| الإمارات
| 4
| عين شمس
| مصر
| 5
| المنصورة
| مصر
| 6
| الشارقة
| الإمارات
| 7
| الملك خالد
| السعودية
| 8
| صفاقس
| تونس
| 9
| الاسكندرية
| مصر
| 10
| الزقازيق
| مصر
| 11
| الطائف
| السعودية
| 12
| تونس المنار
| تونس
| 13
| المنستير
| تونس
| 14
| العلوم والتكنولوجيا الأردنية
| الاردن
| 15
| الكويت
| الكويت
| 16
| جازان
| السعودية
| 17
| طنطا
| مصر
| 18
| كفر الشيخ
| مصر
| 19
| المنوفية
| مصر
| 20
| بنها
| مصر
ترتيب الجامعات العربية في التصنيف العربي للجامعات ( اضغط هنا )
وكان قد أعلن في فبراير 2022، بمقر جامعة الدول العربية، عن إطلاق التصنيف العربي للجامعات، ويقوم على تنفيذه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة دول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، كما أن مشروع التصنيف العربي للجامعات يسعى إلى زيادة القدرة التنافسية للجامعات العربية للوصول إلى مستوى الجامعات العالمية المرموقة. وذكر البيان أن التصنيف سيوفر نظرة شاملة لرضا أصحاب العلاقة عن الجامعة، وسيحتوي التصنيف على مجموعة مؤشرات تغطي جميع الجوانب العلمية والأكاديمية والبحثية، وسيأخذ بعين الاعتبار حجم الجامعة ومقدرتها لتحقيق العدالة في تقييم أداء الجامعات المشاركة.
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