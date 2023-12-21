الملك سعود تتصدر التصنيف العربي للجامعات

(MENAFN- Al Watan) أعلن التصنيف العربي للجامعات، الذي ينفذه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة دول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، أن عدد الجامعات التي تقدمت للتصنيف العربي للجامعات، بلغ 208 جامعات، وبلغ عدد الجامعات التي انهت تسليم البيانات للتصنيف 115 جامعة، من 16 دولة من إجمالي 22 دولة عربية، لعام 2023.

عدد الجامعات المشاركة من كل دولة:

الدولة عدد الجامعات مصر 28 العراق 19 الأردن 18 اليمن 10 فلسطين - ليبيا 8 السعودية 7 تونس 4 سوريا 3 الإمارات - المغرب - لبنان 2 البحرين - الجزائر

الصومال - الكويت 1



وشمل التصنيف أفضل 25 جامعات في التصنيف، حيث تصدرت جامعة الملك سعود (السعودية)، التصنيف العربي:

ترتيب اسم الجامعة الدولة 1 الملك سعود السعودية 2 القاهرة مصر 3 الإمارات العربية المتحدة الإمارات 4 عين شمس مصر 5 المنصورة مصر 6 الشارقة الإمارات 7 الملك خالد السعودية 8 صفاقس تونس 9 الاسكندرية مصر 10 الزقازيق مصر 11 الطائف السعودية 12 تونس المنار تونس 13 المنستير تونس 14 العلوم والتكنولوجيا الأردنية الاردن 15 الكويت الكويت 16 جازان السعودية 17 طنطا مصر 18 كفر الشيخ مصر 19 المنوفية مصر 20 بنها مصر



ترتيب الجامعات العربية في التصنيف العربي للجامعات ( اضغط هنا )

وكان قد أعلن في فبراير 2022، بمقر جامعة الدول العربية، عن إطلاق التصنيف العربي للجامعات، ويقوم على تنفيذه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة دول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، كما أن مشروع التصنيف العربي للجامعات يسعى إلى زيادة القدرة التنافسية للجامعات العربية للوصول إلى مستوى الجامعات العالمية المرموقة. وذكر البيان أن التصنيف سيوفر نظرة شاملة لرضا أصحاب العلاقة عن الجامعة، وسيحتوي التصنيف على مجموعة مؤشرات تغطي جميع الجوانب العلمية والأكاديمية والبحثية، وسيأخذ بعين الاعتبار حجم الجامعة ومقدرتها لتحقيق العدالة في تقييم أداء الجامعات المشاركة.