الشيخ يلتقي وزير الخارجية الإماراتي

MENAFN - Palestine News Network ) أبو ظبي/PNN/التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأطلع الشيخ، وزير الخارجية الإماراتي، على آخر تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري للعدوان، وطرح خطة سياسية شاملة تستند الى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجدد التأكيد على رفض القيادة الفلسطينية التهجير القسري لأبناء شعبنا، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشددا على أننا وبصمود أبناء شعبنا سنفشل كل مخططات التهجير، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه.

وثمن الشيخ الجهود الدبلوماسية التي تبذلها دولة الإمارات الشقيقة في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، لتجنيب شعبنا ويلات الحرب، بالإضافة إلى المساعدات الإغاثية والطبية التي قدمتها لشعبنا المنكوب في غزة.

واستعرض الجانبان جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى الأولوية القصوى لحماية أبناء شعبنا العزّل والحفاظ على أرواحهم، وبحثا أيضا أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بوتيرة مكثفة ومستدامة بما يلبي احتياجات أبناء شعبنا ويسهم في التخفيف من معاناتهم.

بدوره، أكد وزير الخارجية الإماراتي أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية كافة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والتركيز على تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة.

وأشار إلى الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين"، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة.

كما أكد نهج دولة الإمارات الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، وحرصها على العمل مع الأطراف الفاعلة كافة في المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.



