إصابة شاب برصاص الاحتلال في تل غرب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب مساء اليوم الخميس، شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل غرب نابلس.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه نقلت شابا إلى المستشفى جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في اليد.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت قرية تل من عدة مداخل، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها.
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