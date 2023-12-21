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إصابة شاب برصاص الاحتلال في تل غرب نابلس

12/21/2023 2:15:54 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب مساء اليوم الخميس، شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل غرب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه نقلت شابا إلى المستشفى جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في اليد.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت قرية تل من عدة مداخل، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها.


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