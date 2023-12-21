الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا ويطلق الرصاص تجاه المواطنين غرب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، حاجزا عسكريا على مدخل قرية زبوبا، وأطلقت الرصاص تجاه المواطنين غرب جنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز، أوقفوا المركبات وفتشوها، ما أدى لإعاقة تحركات المواطنين.
وأضافت، أن جنود الاحتلال المتمركزين داخل معسكر سالم المحاذي للقرية، أطلقوا الرصاص تجاه المواطنين المتواجدين داخل أراضيهم .
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