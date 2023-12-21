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الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا ويطلق الرصاص تجاه المواطنين غرب جنين

12/21/2023 2:15:53 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN/نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، حاجزا عسكريا على مدخل قرية زبوبا، وأطلقت الرصاص تجاه المواطنين غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز، أوقفوا المركبات وفتشوها، ما أدى لإعاقة تحركات المواطنين.

وأضافت، أن جنود الاحتلال المتمركزين داخل معسكر سالم المحاذي للقرية، أطلقوا الرصاص تجاه المواطنين المتواجدين داخل أراضيهم .


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