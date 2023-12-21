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مستعمر يقتلع ألف شجرة كرمة ولوزيات في الخضر جنوب بيت لحم

12/21/2023 2:15:53 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/اقتلع مستعمر اليوم الخميس، مئات من أشجار الكرمة واللوزيات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال رئيس مجلس بلدي الخضر إبراهيم موسى لمراسلنا، إن مستعمرا من مستعمرة "نافي دانيال" الجاثمة
على أراضي المواطنين، جرف 15 دونما وهدم سلاسل حجرية في منطقة الثغرة "كيلو 17" على طريق نحالين، ما أدى لاقتلاع قرابة ألف شجرة من الكرمة واللوزيات تعود لكل من يوسف خليل دعدوع واسماعيل محمد دعدوع، ومحمد أبو سمرة.

وأشار موسى إلى أن هذا المستعمر قام سابقا بتجريف العشرات من الدونمات في منطقة الثغرة بهدف تهجير أصحابها والاستيلاء عليها.


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