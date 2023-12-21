مستعمر يقتلع ألف شجرة كرمة ولوزيات في الخضر جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/اقتلع مستعمر اليوم الخميس، مئات من أشجار الكرمة واللوزيات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وقال رئيس مجلس بلدي الخضر إبراهيم موسى لمراسلنا، إن مستعمرا من مستعمرة "نافي دانيال" الجاثمة
على أراضي المواطنين، جرف 15 دونما وهدم سلاسل حجرية في منطقة الثغرة "كيلو 17" على طريق نحالين، ما أدى لاقتلاع قرابة ألف شجرة من الكرمة واللوزيات تعود لكل من يوسف خليل دعدوع واسماعيل محمد دعدوع، ومحمد أبو سمرة.
وأشار موسى إلى أن هذا المستعمر قام سابقا بتجريف العشرات من الدونمات في منطقة الثغرة بهدف تهجير أصحابها والاستيلاء عليها.
MENAFN21122023000205011050ID1107643615
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.