الاحتلال يقتحم مدينة رام الله ويطلق الغاز السام المسيل للدموع
التاريخ
12/21/2023 2:15:52 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عدة أحياء من مدينة رام الله من محاور عدة.
وأطلقت قوات الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين في حي عين مصباح، حيث تمركزت قوة إسرائيلية من مجمع رام الله الترويحي، وبمحاذاة جامعة القدس المفتوحة في الحي.
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