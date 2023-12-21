الاحتلال يقتحم مدينة رام الله ويطلق الغاز السام المسيل للدموع

وأطلقت قوات الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين في حي عين مصباح، حيث تمركزت قوة إسرائيلية من مجمع رام الله الترويحي، وبمحاذاة جامعة القدس المفتوحة في الحي.

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