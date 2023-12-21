Friday, 22 December 2023 12:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقتحم مدينة رام الله ويطلق الغاز السام المسيل للدموع

12/21/2023 2:15:52 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عدة أحياء من مدينة رام الله من محاور عدة.

وأطلقت قوات الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين في حي عين مصباح، حيث تمركزت قوة إسرائيلية من مجمع رام الله الترويحي، وبمحاذاة جامعة القدس المفتوحة في الحي.


MENAFN21122023000205011050ID1107643614

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث