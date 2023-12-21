الشرطة تعلن الخطة المرورية خلال إحياء الشعائر الدينية لعيد الميلاد المجيد

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/أعلنت مديرية شرطة محافظة بيت لحم اليوم الخميس، استكمال استعداداتها لإحياء الشعائر الدينية في عيد الميلاد المحيد حسب التقويم الغربي يوم الأحد المقبل.
وقال مدير شرطة محافظة بيت لحم العميد محمد أبو الرب إن الشرطة أعدت خطة مرورية لإيجاد طرق بديلة لحركة المواطنين داخل بيت لحم خلال الاستقبال الرسمي لموكب بطريرك اللاتين بيير باتيستا القادم من القدس من المدخل الشمالي باتجاه شارع المهد، ثم إلى شارع النجمة داخل البلدة القديمة مرورا بساحة المنارة ثم إلى ساحة المهد.
وأعلن وفق بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، إغلاق جميع المداخل والطرق الفرعية المؤدية إلى ساحة المهد أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية، باستثناء مركبات الأمن وتلك التي تحمل التصاريح الخاصة ومركبات الإسعاف والطوارئ، كما ستمنع الشرطة وقوف المركبات بكافة أنواعها على كلا الاتجاهين من محيط مسجد بلال بن رباح وحتى مفرق محطة الحافلات المركزية في منطقة باب الدير .
ودعت الشرطة إلى تجنب دخول مسار المواكب الرسمية في بيت لحم، وأن تكون حركة المركبات من المحطة المركزية في بيت لحم إلى محافظة الخليل والعكس عبر مفرق سلطة المياه في بيت لحم والى مفرق ارارات في بيت ساحور– شارع الخليفات- واد شاهين- شارع الصف– شارع الجبل– برك سليمان– النشاش .
وناشدت سائقي المركبات المتنقلة من الريف الغربي إلى الريف الشرقي والعكس بأن يسلكوا مفرق الراضي– شارع جمال عبد الناصر وإلى شارع الصف– واد شاهين جبل الخليفات وإلى بيت ساحور، والمركبات القادمة من القدس عبر الحاجز الشمالي بإمكانها الدخول خلف الكاريتاس باتجاه الأنطونية الى شارع الكركفة تجنبا للازدحام المروري
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ونوهت إلى منع وقوف المركبات على جانبي الطريق في شارع وادي معالي من مفرق السونو وحتى نزلة العين، بالإضافة إلى عدم وقوف المركبات من مفرق مختبر خميس على امتداد الشارع حتى مفرق السونو، ومنع وقوف المركبات في شارع العطن على جانبي الطريق من مفرق التراسنطة وحتى طلعة مغارة الحليب، ومنع وقوف المركبات أمام المحطة المركزية على جانبي الطريق، وإغلاق الطريق الواصل من سلطة المياه حتى المحطة المركزية من كلا الاتجاهين أمام المركبات ومنع الوقوف على جانبيه .
وأكدت أن جميع مداخل ساحة المهد ستكون مغلقة أمام حركة المركبات بدءا من الساعة الخامسة صباح يوم 24/12/2023 وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، حيث سيبقى شارع المهد من مفرق نيسان وحتى البناشر مفتوحا بشكل جزئي أمام حركة المركبات.
وأشارت إلى أن بإمكان الزوار القادمين من كافة الاتجاهات والمتوجهين إلى ساحة وكنيسة المهد للمشاركة باستقبال المدبر الرسولي أوللمشاركة بقداس منتصف الليل، تكملة رحلتهم عبر المواصلات المحلية إلى أقرب مفترق لساحة المهد، ويفضل وصولهم إلى الساحة سيراً على الأقدام.
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