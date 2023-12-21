الشرطة تعلن الخطة المرورية خلال إحياء الشعائر الدينية لعيد الميلاد المجيد

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/أعلنت مديرية شرطة محافظة بيت لحم اليوم الخميس، استكمال استعداداتها لإحياء الشعائر الدينية في عيد الميلاد المحيد حسب التقويم الغربي يوم الأحد المقبل.

وقال مدير شرطة محافظة بيت لحم العميد محمد أبو الرب إن الشرطة أعدت خطة مرورية لإيجاد طرق بديلة لحركة المواطنين داخل بيت لحم خلال الاستقبال الرسمي لموكب بطريرك اللاتين بيير باتيستا القادم من القدس من المدخل الشمالي باتجاه شارع المهد، ثم إلى شارع النجمة داخل البلدة القديمة مرورا بساحة المنارة ثم إلى ساحة المهد.

وأعلن وفق بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، إغلاق جميع المداخل والطرق الفرعية المؤدية إلى ساحة المهد أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية، باستثناء مركبات الأمن وتلك التي تحمل التصاريح الخاصة ومركبات الإسعاف والطوارئ، كما ستمنع الشرطة وقوف المركبات بكافة أنواعها على كلا الاتجاهين من محيط مسجد بلال بن رباح وحتى مفرق محطة الحافلات المركزية في منطقة باب الدير .

ودعت الشرطة إلى تجنب دخول مسار المواكب الرسمية في بيت لحم، وأن تكون حركة المركبات من المحطة المركزية في بيت لحم إلى محافظة الخليل والعكس عبر مفرق سلطة المياه في بيت لحم والى مفرق ارارات في بيت ساحور– شارع الخليفات- واد شاهين- شارع الصف– شارع الجبل– برك سليمان– النشاش .

وناشدت سائقي المركبات المتنقلة من الريف الغربي إلى الريف الشرقي والعكس بأن يسلكوا مفرق الراضي– شارع جمال عبد الناصر وإلى شارع الصف– واد شاهين جبل الخليفات وإلى بيت ساحور، والمركبات القادمة من القدس عبر الحاجز الشمالي بإمكانها الدخول خلف الكاريتاس باتجاه الأنطونية الى شارع الكركفة تجنبا للازدحام المروري

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ونوهت إلى منع وقوف المركبات على جانبي الطريق في شارع وادي معالي من مفرق السونو وحتى نزلة العين، بالإضافة إلى عدم وقوف المركبات من مفرق مختبر خميس على امتداد الشارع حتى مفرق السونو، ومنع وقوف المركبات في شارع العطن على جانبي الطريق من مفرق التراسنطة وحتى طلعة مغارة الحليب، ومنع وقوف المركبات أمام المحطة المركزية على جانبي الطريق، وإغلاق الطريق الواصل من سلطة المياه حتى المحطة المركزية من كلا الاتجاهين أمام المركبات ومنع الوقوف على جانبيه .

وأكدت أن جميع مداخل ساحة المهد ستكون مغلقة أمام حركة المركبات بدءا من الساعة الخامسة صباح يوم 24/12/2023 وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، حيث سيبقى شارع المهد من مفرق نيسان وحتى البناشر مفتوحا بشكل جزئي أمام حركة المركبات.

وأشارت إلى أن بإمكان الزوار القادمين من كافة الاتجاهات والمتوجهين إلى ساحة وكنيسة المهد للمشاركة باستقبال المدبر الرسولي أوللمشاركة بقداس منتصف الليل، تكملة رحلتهم عبر المواصلات المحلية إلى أقرب مفترق لساحة المهد، ويفضل وصولهم إلى الساحة سيراً على الأقدام.



