مجلس الوزراء: أعياد الميلاد تقتصر على الشعائر الدينية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أكد مجلس الوزراء اليوم الخميس، أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وبعد التشاور مع الكنائس المسيحية، فقد تقرر اقتصار الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد لهذ العام على الشعائر الدينية.

وقال المجلس، إنه قرر بناء على توجيهات الرئيس وبعد التشاور مع رؤساء

الكنائس المسيحية، أن تقتصر أعياد الميلاد لهذا العام على الشعائر الدينية، حيث تقام فيها الصلوات على أرواح الشهداء، وتتعزز فيها الوحدة الوطنية، أمام ما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة لم يشهد لها التاريخ مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية.



