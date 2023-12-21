مجلس الوزراء: أعياد الميلاد تقتصر على الشعائر الدينية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أكد مجلس الوزراء اليوم الخميس، أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وبعد التشاور مع الكنائس المسيحية، فقد تقرر اقتصار الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد لهذ العام على الشعائر الدينية.
وقال المجلس، إنه قرر بناء على توجيهات الرئيس وبعد التشاور مع رؤساء
الكنائس المسيحية، أن تقتصر أعياد الميلاد لهذا العام على الشعائر الدينية، حيث تقام فيها الصلوات على أرواح الشهداء، وتتعزز فيها الوحدة الوطنية، أمام ما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة لم يشهد لها التاريخ مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية.
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