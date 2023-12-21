مواصفات قياسية موحدة بين الدول الأفريقية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

القاهرة – تدرس المنظمة الافريقية للتقييس ARSO، اصدار مواصفات قياسية موحدة لأفريقيا لتيسير حركة التبادل التجاري بين البلدان الافريقية، تشمل كافة القطاعات الصناعية وفي مقدمتها القطاع الغذائي.

قال الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن الالتزام بتطبيق أسس ومنهجيات الجودة أصبح أمرًا حتميًا فى ظل التحديات التى تفرضها قواعد السوق الحر، وبالتالي يجب الارتقاء بجودة السلع والخدمات، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية والتوافق مع معايير الجودة العالمية لضمان زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري ونفاذه الى مختلف الأسواق الدولية.

وأشار الى المواصفات القياسية تعد البوابة الرئيسية للتصدير والاستيراد ايضًا وهو ما يتطلب ضرورة تعظيم الشراكة ما بين الهيئة وكافة القطاعات الصناعية، لذلك يتم اصدار المواصفة القياسية عبر لجان قومية تضم كافة الأجهزة المعنية سواء الحكومية او القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق فيما بين المرجعيات الدولية والمتطلبات الخاصة بالمنتج الوطني، حيث قامت الهيئة بإصدار حوالي 2000 مواصفة غذائية حتى الآن.

ولفت إلى أن الهيئة هي ممثل مصر فى العديد من المنظمات الدولية المعنية بالمواصفات والجودة ومن بينها مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس” أيزو” ومجلس إدارة المعهد الإسلامي للمواصفات، ومجلس ادارة المنظمة العربية للتقييس، فضلا عن المنظمة الافريقية للتقييس ARSO ، والتي تدرس حاليا اصدار مواصفات قياسية موحدة لأفريقيا لتيسير حركة التبادل التجاري بين البلدان الافريقية .

ونوه صوفي الى الاهتمام الكبير الذى توليه الهيئة بقطاع الصناعات الغذائية باعتباره احد أهم القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد القومي ، مشيراً الى عضوية مصر فى هيئة الدستور الغذائي” الكودكس” العالمية، والمسئولة أيضا عن الكودكس المصرية والتي تم الاحتفال بمرور 50 عاماً على انشائها مؤخراً وذلك بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات .

وقال الدكتور محمد عبد الفضيل، مدير الادارة العامة للرقابة على مصانع الأغذية بهيئة سلامة الغذاء المصرية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العربية البرازيلية“ANBA” علي هامش معرض“فوود أفريكا” الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من 12 إلي 14 ديسمبر الحالي، أن الهيئة انتهجت نهجاً جديداً يرتكز على أن تكون داعمة للمنشأت الغذائية وبمنظور مختلف عن الرقابة التقليدية وذلك من خلال توحيد الرؤى فيما بين الهيئة والمنتجين بهدف ايجاد توافق ولغة حوار مشتركة تحقق مستهدفات الجانبين.

وأشار إلى الهيئة انتهت من اعداد استراتيجية عمل جديدة بالتعاون مع المنتجين وكافة الأجهزة المعنية وتم نشرها لتعريف كافة المعنيين سواء منتجين أو مصدرين أو مستوردين بكافة محاورها.

وأوضح أنه فيما يتعلق باعتماد الشركات الغذائية بالقائمة البيضاء لدي الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، فقد تم التنسيق مع غرفة الصناعات الغذائية ومشروع طيب لاعتماد ما يعرف بالتوافق التدريجي والذى يتضمن 3 قوائم للفحص وهى ( تسجيل – تقدير – اعتماد) ويستهدف تبسيط الاجراءات على الشركات المتقدمة ، مع اتاحة اسلوب جديد لمأموريات التحقق والتي تتولى زيارة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات ، حيث انه فى حالة استيفاء كافة الاشتراطات فيما عدا بند او اثنين ، فتقتصر زيارة التحقق التالية على هذه البنود فقط وذلك للتيسير على المنتجين .





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