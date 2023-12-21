أسيلين تطلق مشروعًا لإنتاج الطاقة من ثمار الماكوُبا

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – سافرت ثمار نخلة الـ“ماكاوُبا” البرازيلية المحليّة، من سافانا البرازيل إلى متحف المستقبل في دبي، وذلك تبعًا لأنّ زيت بذور الـ“ماكاوُبا” سيكون أساسًا للمشروع الرائد في إنتاج الوقود المتجدد من شركة“أسيلين رينوفافيس” (Acelen Renováveis)، وهي فرع الطاقة المتجددة لشركة“أسيلين” البرازيلية. وكان قد تم الإعلان عن هذا المشروع في المتحف العربي، في اليوم السابع من ديسمبر، وذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (كوب28).

في مستهلّ الحديث، تم تأسيس“أسيلين رينوفافيس”، منذ وقت ليس ببعيد، للمشاركة الفعّالة في عملية الانتقال العالمي إلى الطاقة المستدامة، ومن المقرّر أن تعتمد في نشاطها هذا على استثمارات تزيد عن 2.5 مليار دولار أمريكي (حوالي 14 مليار ريال برازيلي). سيتم التركيز في هذه الاستثمارات على إنتاج وقود متجدد، مثل وقود الطيران المستدام (SAF اختصارًا بالإنجليزية) والديزل المتجدد، وذلك باستخدام ثمار الـ“ماكاوُبا” في إطار المشروع الذي أُطلق عليه اسم“Seed to Fuel” أي“من البذرة إلى الطّاقة”، والذي من المتوقَّع أن يُقلِّل من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 80% مقارنةً بالطاقة الأحفورية.

ثمار الـ“ماكاوُبا” على النخلة.

في هذا السّياق، وفي مقابلةٍ له مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA)، تحدَّث نائب الرئيس للعلاقات المؤسسية، الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والاتصال، في شركة أسيلين، السيد مارسيلو ليرا (الصورة أعلاه)، عن مشروع الوقود المتجدد بناءً على زيت الـ“ماكاوُبا” وكيف يمكن للمشروع أن يبرز في عملية التحول الطاقوي العالمية.

على ضوء المعلومات الواردة، فإنّه لمن المتوقَّع أن يدخل المشروع حيّز التنفيذ في نهاية النصف الأول من عام 2024، حيث ستتم زراعة 200 ألف هكتار من نخيل الـ“ماكاوُبا” في المناطق المتصحّرة بين شمال ولاية ميناس جيرايس وجنوب ولاية باهيا، مّما يعادل مساحة 280 ألف ملعب كرة قدم.

من الناحية العمليّة، تحتاج الـ“ماكاوُبا” من ثلاث إلى خمس سنوات لتبدأ في إنتاج الثمار الأولى. في هذا الوقت، وابتداءً من عام 2026، ستقوم مصفاة حيوية قادرة على معالجة 20 ألف برميل يوميًا – ما يعادل مليار لتر من الديزل المتجدد أو وقود الطيران المستدام (SAF) سنويًا – بالعمل مستخدمةً زيت فول الصويا وزيت الذرة. من ثم، وفي حوالي عام 2028، سيتم حصاد اولى ثمار الـ“ماكاوُبا”. يتبع هذا دمج زيت الـ“ماكاوُبا” مع مصادر أخرى من الزيوت النباتية، ومن المتوقع أنّه حتى عام 2033، سيحدث الانتقال الكامل إلى الديزل المتجدد ووقود الطيران المستدام بنسبة 100% باستخدام زيت الـ“ماكاوُبا”.

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة أسيلين تعمل في مصفاة“ماتاريبي” في ولاية باهيا، كما من المقرّر أن تقوم بعمليّات التكرير الحيوي ضمن مشروع“من البذرة إلى الطاقة” هناك. من زاويةٍ أخرى، يشمل المشروع أيضاً إنشاء مركز للتكنولوجيا في شمال ولاية ميناس جيرايس لإنتاج شتلات مختارة من نخيل الـ“ماكاوُبا”.

لكن لماذا الـ“ماكاوُبا” ؟

ثمار الـ“ماكاوُبا”.

يجيب ليرا على هذا السؤال، موضّحًا:“لماذا لا نستمر مع فول الصويا؟ لأنه بالإضافة إلى كون الـ“ماكاوُبا” خيارًا بيئيًا أفضل بكثير، فإن إنتاجيتها لكل هكتار أكبر بخمس إلى سبع مرات في كمية الزيت مقارنةً بزراعة فول الصويا. علاوةً على ذلك، سنقوم بتنفيذ هذا في مناطق متدهورة بيئيًّا (متصحِّرة) بنسبة 100٪، وأحد الأمور المهمة في المشروع هو الوصول إلى الاعتماد الكربوني المتعلق بتحسين هذه المناطق. وعلى هذا، فإنّنا سنحوِّل المراعي المتدهورة إلى غابة مزروعة، تُنتج الديزل المتجدد ووقود الطيران المستدام (SAF)”.

ووفقًا لما صرَّح به ليرا فإنَّ هدف المشروع هو تحويل زيت الـ“ماكاوُبا” إلى سلعة زراعية. إذ قال:“ما رأيناه في“كوب28” هو التصميم على الحدّ الدائم من استخدام الوقود الأحفوري من قبل الإنسان، ولذا ستحدث هذه التحولات. لكنَّ أحد أهمّ التحدّيات التي قد تطرأ في هذه التحولات هو ضمان توفير المواد الخام، والـ“ماكاوُبا” هي وعدٌ مثيرٌ جداً في هذا الاتجاه، وذلك بالضبط بسبب الإنتاجية لكل هكتار. وفي البرازيل، لدينا مساحات كافية من الأراضي المتصحّرة التي يمكن استغلالها لإنتاج كميات كبيرة من الديزل المتجدد ووقود الطيران المستدام (SAF). لذا يمكن للبرازيل أن تكون كما السعودية في مجال الوقود لكن الحيوي منه، وذلك من حيث التكلفة والقدرة الإنتاجية، وتبعًا لذلك، فإن لدينا فرصةً جيّدة لنكون الأكثر تنافسية في العالم و لنكون ذوي أهمية كبيرة في عملية التحول الطاقوي”.

المصفاة

نشأت شركة“أسيلين” نتيجةً لتخصيص مصفاة“ماتاريبي” في ولاية باهيا، والتي تم شراؤها في عام 2021، من قبل الشركة الإماراتية لإدارة الأصول العالمية“مبادلة كابيتال”. وفي الوقت الحالي، يعتبر الوقود الأحفوري أحد المنتجات الرئيسية للشركة.

بيد أنّ شركة الطاقة قامت بالاستثمار في تحديث وتحسين كفاءة الإنتاج، وفي وقتٍ قصير نجحت في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ما يعادل أكثر من 22 ألف هكتار من الأشجار المزروعة، وقللت انبعاثات الكبريت بنسبة 41%، واستهلاك المياه في العمليات بنسبة 10%، واستهلاك الطاقة بنسبة 6%.

بهذا الشأن، علَّق ليرا قائلًا:“لقد وُلدت أسيلين بهذا الهدف لتكون جزءًا من الانتقال الطاقوي في البرازيل. وفي المصفاة، الهدف هو إنتاج البنزين والديزل بأقل كمية ممكنة من الكربون، من خلال تقليل استهلاك الطاقة والمياه”.

ترجمته عن البرتغالية: يارا عثمان.





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