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فيتش خفض الفائدة 75 نقطة أساس بأميركا وأوروبا خلال 2024

12/21/2023 2:03:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة ظلت ثابتة منذ الربع الثالث من هذا العام، ومن المحتمل أن تكون قد وصلت إلى ذروتها خلال دورة التشديد الحالية، مع تباطؤ الضغوط التضخمية.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي: «تنخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024 في جميع الاقتصادات الثلاثة، ليصل النطاق الأعلى الأميركي إلى 4.75%، وسعر إعادة التمويل الرئيسي في منطقة اليورو إلى 3.75%، فيما تبلغ تكاليف الاقتراض البريطانية إلى 4.5%».
وتتوقع «فيتش» أن تكون القرارات التالية من الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي وبنك إنجلترا هي تخفيضات أسعار الفائدة، على الرغم من أن التيسير النقدي سيكون أبطأ، وأقل عمقا، مما تتوقعه الأسواق المالية حاليا.
وبحسب التقرير، يتباطأ نمو الاقتصاد الكلي العالمي في عام 2024 مع انتقال تأثير أكبر التشديد النقدي إلى الاقتصاد الحقيقي في الولايات المتحدة، في ظل أزمة العقارات الصينية، وتحسن النمو الأوروبي بشكل هامشي، ويعكس هذا التباطؤ، بيئة مليئة بالتحديات للائتمان العالمي.

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