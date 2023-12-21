فيتش خفض الفائدة 75 نقطة أساس بأميركا وأوروبا خلال 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة ظلت ثابتة منذ الربع الثالث من هذا العام، ومن المحتمل أن تكون قد وصلت إلى ذروتها خلال دورة التشديد الحالية، مع تباطؤ الضغوط التضخمية.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي: «تنخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024 في جميع الاقتصادات الثلاثة، ليصل النطاق الأعلى الأميركي إلى 4.75%، وسعر إعادة التمويل الرئيسي في منطقة اليورو إلى 3.75%، فيما تبلغ تكاليف الاقتراض البريطانية إلى 4.5%».
وتتوقع «فيتش» أن تكون القرارات التالية من الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي وبنك إنجلترا هي تخفيضات أسعار الفائدة، على الرغم من أن التيسير النقدي سيكون أبطأ، وأقل عمقا، مما تتوقعه الأسواق المالية حاليا.
وبحسب التقرير، يتباطأ نمو الاقتصاد الكلي العالمي في عام 2024 مع انتقال تأثير أكبر التشديد النقدي إلى الاقتصاد الحقيقي في الولايات المتحدة، في ظل أزمة العقارات الصينية، وتحسن النمو الأوروبي بشكل هامشي، ويعكس هذا التباطؤ، بيئة مليئة بالتحديات للائتمان العالمي.
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