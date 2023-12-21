المركزي المصري يثبت الفائدة

المركزي المصري يثبت الفائدة
التاريخ
12/21/2023 2:03:50 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.
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