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المركزي المصري يثبت الفائدة

12/21/2023 2:03:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.

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