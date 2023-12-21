وضع حجر أساس الأفنيوز - الخبر بتكلفة 7 2 مليارات ريال سعودي



محمد الشايع: المشروع الركيزة الثانية لاستثماراتنا في المملكة.. وامتداد لنجاحات «الأفنيوز - الكويت» خلال 16 عامـاً

عبدالله الفوزان: «الأفنيوز - الخبر» سيكون معلماً ووجهة جاذبة لأهل المنطقة الشرقية والمواطنين والمقيمين والزوار كافة

وليد الشريعان: «شمول» تركز استثماراتها على المملكة بصفتها سوقاً جاذباً.. ولما يشهده اقتصادها من نمو وازدهار مستمر «الأفنيـوز - الخبـر» تبلغ مساحته 833 ألف متر مربع.. وسيضم 8 مناطق تسوق ومناطق ترفيهية وبرجين وفنـدقين



نظمت شركة شمول القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة المباني، وتمتلك فيها نسبة 80%، حفل وضع حجر الأساس لمشروع «الأفنيوز - الخبر»، وذلك تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبحضور عدد من الوزراء وأصحاب السمو الأمراء، ويتوقع تدشين المشروع مطلع عام 2027، وتتجاوز تكلفته 7.2 مليارات ريال سعودي.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة شمول القابضة محمد الشايع، عن سعادته بوضع اللبنة الأولى لهذا المشروع الذي يمثل الركيزة الثانية لاستثمارات الشركة مع شركائها في المملكة، وامتدادا لنجاحات «الأفنيوز - الكويت» على مدار 16 عاما، وتوسعها لتشمل البحرين والرياض وأخيرا وليس آخرا الخبر، معربا عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على تشريفه ورعايته حفل وضع حجر أساس مشروع «الأفنيوز - الخبر».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس شركة شمول القابضة عبدالله الفوزان: «تشريف سمو أمير المنطقة الشرقية وكلماته التي غمرنا بها جميعا تمثل دافعا كبيرا للنجاح، ومواصلة السعي لتحقيق طموحات مجموعتنا وشركائنا، وسيصبح مشروع «الأفنيوز - الخبر» معلما فريدا ووجهة جاذبة لأهل المنطقة الشرقية وجميع المواطنين والمقيمين والزوار من داخل المملكة وخارجها».

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة شمول القابضة وليد الشريعان، أن الشركة تركز استثماراتها على المملكة بصفتها سوقا جاذبا، ولما يشهده اقتصادها من نمو وازدهار مستمر، الأمر الذي يشجع على التوسع في المشاريع النوعية، حيث إن مشروع «الأفنيوز - الخبر» هو المشروع الثاني من مجمعات «الأفنيوز» في المملكة، بعد «الأفنيوز - الرياض» والمخطط افتتاح المرحلة الأولى منه في الربع الثالث من عام 2026.

يذكر أن مشروع «الأفنيوز - الخبر» يقع في الركن الشمالي الغربي من مدينة الخبر، وتبلغ مساحته الإجمالية 833 ألف متر مربع، والمساحات القابلة للتأجير 170 ألف متر مربع، كما سيضم 8 مناطق تسوق، روعي في تصميمها إرضاء مختلف الأذواق، وتلبية رغبات الزوار والمتسوقين وتحقيق تطلعاتهم، وهي: السوق، تاون سكوير، غراند أفنيو، بلازا، اربن ووك، المول، إلكترا، إضافة إلى منطقة الحدائق، الجاردنز.

كما يضم المشروع مساحات متعددة للترفيه، بالإضافة إلى برجين، وفندقين، ومكاتب وقاعات مؤتمرات، ويتميز بتصاميم حديثة وعناصر تعكس طبيعة المنطقة الشرقية، بأفضل المعايير للحفاظ على البيئة والطاقة وتعزيز استدامتها، مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030.

ويعد «الأفنيوز - الخبر» المشروع الرابع للعلامة التجارية «الأفنيوز» والذي يعتبر استكمالا لرحلة النجاح الهائل الذي حققه «الأفنيوز - الكويت»، والذي سرعان ما أصبح محط الأنظار محليا وإقليميا منذ عام 2007، وأصبح معلما من معالم السياحة في الكويت.

ويليه «الأفنيوز - البحرين» الذي تم افتتاحه في عام 2017 في موقع متميز في قلب العاصمة المنامة، وبأسلوب معماري فريد مستوحى من الأفنيوز - الكويت.

كما أن أعمال المرحلة الثانية للتوسعة الغربية من المشروع قائمة حاليا والتي ستضيف ما يقارب 42 ألف متر مربع من المساحة القابلة للتأجير، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع بالربع الثاني من 2024.ويأتي أخيرا أبرز وأحدث المشاريع الخاصة بالعلامة التجارية «الأفنيوز» وهو مشروع «الأفنيوز - الرياض»، والذي يقع في موقع إستراتيجي متميز في قلب المملكة العربية السعودية، شمال مدينة الرياض، ويمتد على مساحة بناء تبلغ 1.65 مليون متر مربع، وقد تم البدء بأعمال المشروع منذ يناير 2022، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من 2026.لتنفيذ المرحلة الأولى من «الأفنيوز - الخبر».. متضمنة المركز التجاري وبرجاً متعدد الاستخدامات«شمول» توقّع اتفاقية تمويل بـ 4.35 مليارات ريال سعوديأعلنت شركة شمول القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة المباني والتي تمتلك فيها نسبة قدرها 80%، عن توقيعها اتفاقية تمويل بقيمة 4.35 مليارات ريال سعودي مع تحالف بنكي يقوده البنك العربي الوطني ويضم البنك السعودي الأول (المعروف سابقا بساب) وبنك الرياض، وبنك الكويت الوطني، بالإضافة إلى صندوق التنمية السياحي، من أجل تمويل أعمال بناء المرحلة الأولى من مشروع «الأفنيوز - الخبر» والتي تتضمن المركز التجاري وبرجا متعدد الاستخدامات.وقد تم توقيع اتفاقية التمويل بحضور رئيس مجلس إدارة شركة شمول القابضة محمد الشايع، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، ورئيس مجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني لؤي الزاهر، ونائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات في بنك الرياض محمد أبو النجا‫، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، والرئيس الإقليمي للشركات الدولية للبنك السعودي الأول محمد المحسن.‬‬‬‬ويعد مشروع «الأفنيوز - الخبر» الواقع في الركن الشمالي الغربي من تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان في قلب مدينة الخبر، أحد أكبر وأضخم المشاريع الريادية في المنطقة الشرقية التي ستحدث تغيرا لمفهوم التسوق والترفيه، وستعزز من قطاع السياحة في المنطقة وسترتقي بخدماتها.وتبلغ مساحة «الأفنيوز - الخبر» الإجمالية القابلة للتأجير 170 ألف متر مربع، ويضم 8 مناطق تسوق و10 صالات سينما ومساحات خاصة للترفيه، بالإضافة إلى برجين، حيث يضم البرج الأول فندقا، ويضم البرج الثاني فندقا وقاعات مؤتمرات، بالإضافة إلى مساحات مكتبية، ومواقف سيارات تتسع لأكثر من 6 آلاف مركبة.وكانت شركة شمول القابضة قد أعلنت قبل فترة قريبة عن المقاول الرئيسي للمرحلة الأولى من المشروع، وهما شركتا الكفاح للمقاولات والأحمدية للمقاولات بقيمة عقد إجمالية بلغت نحو 3.66 مليارات ريال سعودي.جدير بالذكر، أنه تم تأسيس شركة شمول القابضة في عام 2014 من خلال شراكة سعودية كويتية بين 3 شركات عملاقة وهي شركة المباني ومجموعة الفوزان ومجموعة الشايع، وتستند هذه الشراكة الى الخبرة الواسعة للشركاء في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.ومنذ تأسيس شمول القابضة تضمنت خطط الشركة عددا من المشاريع التي تم تصميمها وتنفيذها وفقا للمعايير العالمية، لتحقق بدورها أهداف المستثمرين، ودعم خطط صناع القرار للتنمية في المملكة العربية السعودية، والإسهام في النمو القومي من خلال خلق فرص وظيفية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تعزيز السياحة والخدمات والتجزئة.