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بيتك يعلن فائزي سحوبات الرابح

12/21/2023 2:03:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن أسماء الفائزين في سحوبات حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين الـ 47 والـ 48 لسنة 2023 بالإضافة الى الإعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب وهو نواف سعد العرادة، وذلك عن شهر نوفمبر 2023.
والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: محمد صالح العنزي، ناصر صلاح الدويسان، عبداللطيف جبر المطيري، مشعان جزاع العنزي، أنس عبدالكريم أبوطالب، مرام دخيل الشمري، عبدالمانع حسن العجمي، خالد جاسم العنزي، الشيخ سلمان سلمان الصباح، كريمة عبدالمحسن عيسى، خوله عبدالله السبيعي، أيمن سرور البسطويسي، خالد فؤاد الكندري، هدى علي عيسوي، سعد محمد مطاوع، هايف سعود المطيري، مساعد مهنا الرشيدي، جمال سليمان الفهد، بدريه علي مسلم، محمد عبدالعال الزرعي.
وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام إلى 536 عميلا.
وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.
وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25 ألف دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين إلى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الـ 3 التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الـ 3 التي تسبق عملية السحب.

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