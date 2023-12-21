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القطرية تدشن رحلاتها المباشرة إلى تبوك

12/21/2023 2:03:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن تدشين رحلاتها الجوية المباشرة إلى مدينة تبوك، الوجهة العاشرة للناقلة القطرية في المملكة العربية السعودية، وتشغل الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلتين أسبوعيا، خلال يومي الأحد والخميس، إلى مدينة تبوك على متن طائرة من طراز إيرباص A320.
وستسهم الرحلات المباشرة إلى مدينة تبوك في تسهيل رحلات العمل والسياحة، وذلك بفضل تغطية شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية المتنامية لـ 10 مدن في المملكة وهي العلا والدمام والقصيم وجدة والمدينة المنورة والرياض والطائف وينبع ونيوم وتبوك، لتعزز بذلك الناقلة القطرية الروابط الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية.
وستمكن هذه الرحلات جميع المسافرين من السعودية من الاستمتاع بتجربة سفر استثنائية إلى أكثر من 170 وجهة في العالم، بما في ذلك الصين، وأوروبا، وإندونيسيا، واليابان، وكوريا، وماليزيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية وذلك عبر مقر عمليات الناقلة القطرية، مطار حمد الدولي، الحائز العديد من الجوائز العالمية.
من جانبه، قال م.بدر المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تفتخر «القطرية» بالإعلان عن تدشين رحلاتها إلى تبوك، وجهتها العاشرة في المملكة العربية السعودية، والذي يأتي في أعقاب إطلاقنا لرحلاتنا الجوية إلى العلا ونيوم واستئناف عملياتنا إلى مدينة ينبع في الأسابيع الأخيرة. حيث تسهم هذه الخطوة في تعزيز التزامنا بتقديم أفضل خيارات السفر للمسافرين من المملكة العربية السعودية. كما تقدم مدينة تبوك لزائريها العديد من التجارب التاريخية والثقافية والطبيعية، لذلك نتطلع إلى انضمامها إلى شبكة وجهاتنا العالمية المتنامية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني، م.علي محمد مسرحي: سعداء بتتويج كل تلك النجاحات الثنائية من خلال تدشين رحلات «القطرية» إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك وبعدة وجهات أخرى. حيث تشكل هذه الخطوة إضافة نوعية للمنطقة بتوفيرها خيارات أكثر للمسافرين عبر المطار بما يحقق التنمية السياحية لزوار وأهالي المنطقة، خصوصا أن هذا الإعلان يأتي بعد استقبال مطار الأمير سلطان لعدة رحلات جديدة متيحا بذلك خيارات سفر متنوعة إلى العديد من الوجهات الجديدة القادمة.

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