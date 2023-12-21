20 مليار دولار مشاريع قيد العطاءات والترسيات في الكويت



6 مليارات دولار مشروعات تنفذها هيئة الشراكة.. و4.9 مليارات دولار لدى «نفط الكويت» 230 مليار دولار مشاريع تمت ترسيتها خليجياً وإقليمياً خلال 2023.. الأقل منذ عام 2014

محمود عيسىكشفت مجلة ميد ان الكويت لديها مشاريع تقدر قيمتها بنحو 19.8 مليار دولار في مرحلة تقديم العطاءات وترسية العقود في الفترة بين عامي 2023 و2024. وقالت المجلة ان إجمالي المشاريع بمرحلة العطاءات في منطقة الخليج وشمال أفريقيا تبلغ قيمتها 270 مليار دولار وهناك 126 مليار دولار قيد تقييم العطاءات، وهناك 67 مليار دولار أخرى في مرحلة تقديم العطاءات و77 مليار دولار في مرحلة التأهيل المسبق. وقالت المجلة ان المشاريع في المملكة العربية السعودية تأتي في الصدارة، حيث يبلغ قيمتها 107.2 مليارات دولار، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 51.5 مليار دولار ثم الكويت بقيمة 19.8 مليار دولار، وسلطنة عمان بقيمة 17.9 مليار دولار، وقطر بقيمة 15.7 مليار دولار.مشاريع الشراكة و«نفط الكويت»وحول المشاريع التي تنفذها الكويت، ذكرت المجلة ان هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت جاءت في المركز الثامن على قائمة أكبر 10 أصحاب مشروعات خليجية من حيث قيمة المشروعات في مرحلة تقديم العطاءات بواقع 6 مليارات دولار، ثم شركة نفط الكويت التي جاءت في المركز العاشر بمشاريع تبلغ قيمتها 4.9 مليارات دولار.كما طرحت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت مناقصة للمرحلتين الثانية والثالثة لمشروع شمال الزور المستقل للمياه والكهرباء بقيمة 4 مليارات دولار عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد تلقت الهيئة وثائق التأهيل المسبق لهذا المشروع من قبل 5 من مقدمي العروض.وقالت مجلة ميد ان التراكم الكبير في المنطقة للمشروعات في مرحلة تقديم العطاءات يبشر المقاولين بالخير فيما يتعلق بنشاط المشروعات الإقليمية في عام 2024.وأشارت إلى ان هذه المشروعات تنقسم من حيث المراحل إلى: مرحلة التأهيل المسبق للشركات بقيمة 77.4 مليار دولار، وفي مرحلة تقديم العطاءات بقيمة 66.9 مليار دولار، وفي مرحلة تقييم العطاءات بقيمة 125.6 مليار دولار. وبعد أن كان عام 2023 أحد أفضل الأعوام في إرساء عقود المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عقد من الزمن، فإن عام 2024 يحمل في جعبته الكثير مما يمكن تحقيقه إذا تمكن من توليد قدر مماثل من نشاط المشروعات.عقود ضخمةوبحلول منتصف ديسمبر الجاري، تجاوزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام 2023 أكثر من 230 مليار دولار، وبذلك كانت أقل بمقدار 10 مليارات دولار فقط من قيمة العقود الإقليمية التي تم منحها في عام 2014 والتي وصلت قيمتها آنذاك 240 مليار دولار - وهو العام الذي كان الأفضل على الإطلاق حتى الآن، وكانت أيضا هذه القيمة في طريقها لتجاوز هذا العام القياسي، حيث وصلت قيمة المشاريع في مرحلة تقييم العطاءات، والمشروعات المتوقع طرحها بحلول نهاية العام 36 مليار دولار. وبالإضافة إلى الكويت وفي أماكن أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، يوجد في عمان وقطر مشاريع قيد المناقصة بقيمة 17.9 مليار دولار و15.7 مليار دولار على التوالي. وبشكل عام، تستحوذ أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على 216 مليار دولار أو 80% من إجمالي الأعمال المطروحة للعطاء البالغة 270 مليار دولار، وتمثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحدهما ما قيمته 159 مليار دولار من الأعمال، أو59% من الإجمالي، بينما تبلغ نسبة حصة الكويت 7.33% من الرقم الإجمالي.ومن حيث التوزيع القطاعي، ومن بين المشروعات التي تبلغ قيمتها 270 مليار دولار في مرحلة تقديم العطاءات، هناك: مشاريع في قطاع البناء والنقل تبلغ قيمتها مجتمعة 97.7 مليار دولار، ومشاريع بقيمة 97.6 مليار دولار في قطاع الطاقة والمياه والمرافق العامة، وبرامج بقيمة 74.8 مليار دولار في صناعة الطاقة.وبالتفصيل، ينقسم هذا إلى 53.1 مليار دولار من مشاريع النقل، و44.6 مليار دولار من مشاريع البناء، و59.7 مليار دولار من مشاريع الطاقة، و37.8 مليار دولار من مشاريع المياه، و32.9 مليار دولار من مشاريع الغاز، و29.2 مليار دولار من مشاريع النفط والغاز، و12.6 مليار دولار من المواد الكيميائية وغيرها من المشاريع الصناعية.ومن بين المشاريع في مرحلة تقديم العطاءات والمقرر ترسيتها في 2024، هناك مشروع شمال الزور للكهرباء وتبلغ قيمته 4 مليارات دولار أو أكثر - بالإضافة إلى 3 مشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة وواحد في كل من قطر والمملكة العربية السعودية، وهي تشمل 3 مشاريع للنفط والغاز ومحطتين لتوليد الطاقة ومشروع نقل واحد.العشرة الكبار في الخليجكشفت مجلة ميد أن أكبر 10 جهات في دول الخليج لديها مشاريع تبلغ قيمتها 103.3 مليارات دولار من إجمالي قيمة المشاريع المطروحة للعطاء والبالغة 270 مليار دولار.ومن بين هذه المجموعة من أصحاب المشاريع الإقليمية ذات الوزن الثقيل، هناك 5 كيانات سعودية متمثلة في أرامكو السعودية، ونيوم، والشركة السعودية لشراء الطاقة وشركة الدويهين للطاقة النووية والشركة السعودية للكهرباء، وكيانان كويتيان هما هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وشركة نفط الكويت.ومن الإمارات شركة أدنوك الإماراتية، التي تأتي في المرتبة الثانية بعد أرامكو السعودية من حيث قيمة المشاريع في مرحلة تقديم العطاءات، ويرافق أدنوك في تمثيلها لدولة الإمارات في التصنيف هيئة الطرق والمواصلات في دبي.