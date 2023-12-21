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أنغولا تنسحب من أوپيك بسبب خلاف حول حصص الإنتاج

12/21/2023 2:03:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت أنغولا أمس عزمها الانسحاب من «أوپيك» بعد 16 عاما من العضوية في منظمة البلدان المصدرة للنفط، وسط ما قالت إنه خلاف حول حصص الإنتاج، ورفضت الحكومة الأنغولية حد الإنتاج المخفض والمحدد لها ضمن اتفاق تقليص الإمدادات الذي تبنته المنظمة، وفقا لما نقلته صحيفة «جورنال دي أنجولا» المملوكة للدولة عن وزير الموارد المعدنية.
وذكرت الصحيفة على موقعها على الإنترنت أن القرار أعلنه الوزير ديامانتينو أزيفيدو في تصريحات عقب اجتماع لمجلس الوزراء، حيث قال الوزير للصحافيين «إذا بقينا فسنعاني من عواقب قرار احترام حصص الإنتاج، لذلك قررت أنغولا الانسحاب، ونعتقد أن الوقت حان لكي تركز بلادنا أكثر على أهدافها». وبرحيلها، ستنضم أنغولا إلى مجموعة من الدول التي غادرت المنظمة في السنوات الأخيرة ـ ولكن لأسباب مختلفة ـ مثل قطر وإندونيسيا ومؤخرا الإكوادور، وتعمل منظمة «أوپيك» وحلفاؤها المستقلون، بما في ذلك روسيا، على الحد من إمدادات النفط لدعم الأسعار وتحقيق التوازن في السوق العالمي.

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