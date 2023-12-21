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12 4 مليار دينار احتياطي النقد الأجنبي للكويت بنمو 1 2%

12/21/2023 2:03:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت بنهاية شهر نوفمبر الماضي 12.45 مليار دينار بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته 1.18% وبزيادة قدرها 145 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 12.31 مليار دينار في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر 2023.
ومنذ بداية العام، فقد تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بواقع 672 مليون دينار وبنسبة بلغت 5.12% مقارنة بمستويات شهر ديسمبر من العام الماضي والبالغة 13.12 مليار دينار، ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.
وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.
ووفق النشرة الشهرية، فقد وصل إجمالي موجودات البنك الى 12.84 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.45 مليار دينار، بالإضافة إلى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطيات أخرى بمقدار 360.8 مليون دينار.
وشهد إجمالي الموجودات ارتفاعا شهريا خلال نوفمبر الماضي بنسبة بلغت 1.5% مقارنة بـ 12.65 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.
وعلى صعيد النقد المتداول، فقد ارتفع النقد المتداول لدى البنك المركزي الكويتي خلال شهر نوفمبر على أساس شهري بنسبة بلغت 1.22% ليصل إلى مستوى 1.98 مليار دينار مقارنة بـ 1.96 مليار دينار بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
في حين تراجعت الحسابات الحكومية بنسبة بلغت 16.5% على أساس شهري لتصل بنهاية شهر نوفمبر الى 1.67 مليار دينار مقارنة بملياري دينار بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

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