10 ملايين زائر لفعاليات موسم الرياض 2023

الرياض – أصداف نيوز:

أعلن موسم الرياض وصول عدد زواره إلى 10 ملايين زائر خلال 50 يوما من انطلاقته، حيث بدأت أرقام زياراته في التصاعد منذ افتتاحه في أواخر أكتوبر الماضي بعدد من الفعاليات أبرزها نزال أشرس رجل في العالم.

وشهد الموسم خلال الفترة الماضية إقبالا كبيرا من الزوار في جميع مناطقه الترفيهية، كما يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حضورا استثنائيا؛ نظرا لما تضمه من فعاليات متنوعة في مختلف المجالات الترفيهية.

وخلال الفترة الحالية تستمر ضمن أحداث الموسم فعاليات مهرجان“أنا عربية” الذي يعد واحدا من أبرز المهرجانات العربية في جمع مصممي الأزياء والديكورات والمجوهرات، في حين تبدأ غدا الخميس فعاليات مهرجان الفود ترك بمشاركة أفضل 100 متجر أطعمة متنقلة، كما سيشهد يوم 23 ديسمبر الجاري نزالات اليوم الحاسم للملاكمة، في حين تقام خلال يومي 26-27 ديسمبر منافسات كأس موسم الرياض للتنس للرجال والنساء، وفي 29 ديسمبر مباراة نهائي السوبر التركي بين فريقي فنربخشة وجالطة سراي في استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.

ويتيح موسم الرياض لزواره تجربة عدد من الحفلات الموسيقية والمعارض والمهرجانات وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق webook من خلال الرابط: . .