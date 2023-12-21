شبكة سي إن إن تفجر مفاجأة بشأن حماس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت شبكة سي إن إن عن تحليلات استخباراتية أميركية أن مصداقية حركة حماس ونفوذها تناميا بشكل كبير منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول (عملية طوفان الأقصى) .
ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين أن حماس نجحت بوضع نفسها في أجزاء بالعالم العربي والإسلامي كمدافعة عن القضية الفلسطينية، وأضاف المسؤولون أنهم يراقبون مؤشرات رئيسية تشير لتزايد الدعم لحماس بالأراضي الفلسطينية وأماكن أخرى .
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