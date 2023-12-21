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شبكة سي إن إن تفجر مفاجأة بشأن حماس

12/21/2023 10:09:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت شبكة سي إن إن عن تحليلات استخباراتية أميركية أن مصداقية حركة حماس ونفوذها تناميا بشكل كبير منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول (عملية طوفان الأقصى) .
ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين أن حماس نجحت بوضع نفسها في أجزاء بالعالم العربي والإسلامي كمدافعة عن القضية الفلسطينية، وأضاف المسؤولون أنهم يراقبون مؤشرات رئيسية تشير لتزايد الدعم لحماس بالأراضي الفلسطينية وأماكن أخرى .

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