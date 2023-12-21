اتفاقية بين جامعة مؤتة وجمعية دار أبو عبدالله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت جامعة مؤتة، اليوم الخميس، ملحقا لاتفاقية التعاون مع جمعية دار أبو عبدالله للعمل الخيري.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات، والمدير العام للجمعية سامر بلقر، إلى تطبيق مشاريع ودراسات ذات جدوى اقتصادية على أرض الواقع للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، والحد من الفقر والبطالة.
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