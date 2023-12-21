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اتفاقية بين جامعة مؤتة وجمعية دار أبو عبدالله

12/21/2023 10:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقعت جامعة مؤتة، اليوم الخميس، ملحقا لاتفاقية التعاون مع جمعية دار أبو عبدالله للعمل الخيري.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات، والمدير العام للجمعية سامر بلقر، إلى تطبيق مشاريع ودراسات ذات جدوى اقتصادية على أرض الواقع للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، والحد من الفقر والبطالة.

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