المركزي يُحدد عطلة البنوك في عيد الميلاد المجيد ورأس السنة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر محافظ البنك المركزي تعطيل دوام البنوك المرخصة في المملكة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد يوم الاثنين الموافق 25/12/2023 .
وجاء في القرار الذي اطلع عليه "الوكيل الاخباري" يعطل الموظفون المسيحيون في البنك المركزي والبنوك المرخصة يوم الثلاثاء 26/12/2023.
وبمناسبة رأس السنة الميلادية، قرر البنك تعطيل اعمال البنوك يوم الاثنين الموافق 1/1/2024 .
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