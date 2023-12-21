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الارصاد : امطار غزيرة اعتباراً من هذا الموعد

12/21/2023 10:09:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تكون الاجواء يوم الجمعة باردة في اغلب المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الليل تتأثر المملكة بإمتداد ضعيف لمنخفض جوي، حيث تنخفض درجات الحرارة وتزداد نسبة الرطوبة في الجو وتصبح الاجواء غائمة واكثر برودة، وتهطل الامطار في شمال المملكة قد تكون لفترات محدودة غزيرة احيانا يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وهناك احتمال في ساعات متأخرة من الليل أن يمتد هطول المطر الى اجزاء محدودة من المناطق الوسطى.
ووفق ادارة الارصاد الجوية يوم السبت توالي درجات الحرارة انخفاضها لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، حيث تسود أجواء باردة وغائمة في اغلب المناطق، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، حيث تكون الامطار في شمال المملكة غزيرة أحياناً .

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