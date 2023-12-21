صواريخ مضادة للدبابات تستهدف جيش الاحتلال بمستوطنة على الحدود مع لبنان
التاريخ
12/21/2023 10:09:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دوت صفارات الإنذار في مستوطنة مرغليوت على الحدود مع لبنان ومناطق عدة في الجليل الغربي.
من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 5 صواريخ مضادة للدبابات أطلقت على موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مرغليوت.
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