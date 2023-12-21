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صواريخ مضادة للدبابات تستهدف جيش الاحتلال بمستوطنة على الحدود مع لبنان

12/21/2023 10:09:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دوت صفارات الإنذار في مستوطنة مرغليوت على الحدود مع لبنان ومناطق عدة في الجليل الغربي.


من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 5 صواريخ مضادة للدبابات أطلقت على موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مرغليوت.


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