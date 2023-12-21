2631 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2631 طنا، منها 1650 طن خضار، و695 طن فواكه، و286 طنا من الورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و50، والبطاطا بين 25 و40، والبندورة بين 10 و25، والجزر بين 50 و60، والخيار بين 60 و80، والزهرة بين 10 و20، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.

--(بترا)

