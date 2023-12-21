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عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال المتواصل على غزة

12/21/2023 10:08:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استُشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، منذ فجر اليوم الخميس، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.
وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد عشرات المواطنين الفلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح، في غارات الاحتلال المتواصلة على جباليا شمال قطاع غزة، وعلى عدة مناطق وسط القطاع.
واستشهد خلال الـ24 ساعة الماضية 55 مواطنا في غارات إسرائيلية على منازل المواطنين الفلسطينيين في مدينة خان يونس، جنوب القطاع.


وقصفت زوارق الاحتلال بشكل مكثف مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، ووقوع جرحى.
وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد 3 جحى، بسبب نقص الإمدادات الطبية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأشارت إلى أن مئات الجرحى يفارقون الحياة، نتيجة انعدام الخدمة في مجمع الشفاء، ومستشفيات شمال غزة.

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