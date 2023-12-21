الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الجمعة من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.
كما تحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية ، واحتمال تشكل السيول في المناطق الشمالية في ساعات الليل.
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