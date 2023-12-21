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الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

12/21/2023 10:08:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الجمعة من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.

كما تحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية ، واحتمال تشكل السيول في المناطق الشمالية في ساعات الليل.

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