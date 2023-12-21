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الامن العام : إصابة شخصين سقطا داخل عمارة بعمان

12/21/2023 10:08:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اصيب شخصان إثر تعرضهما للسقوط اثناء عملهما داخل عمارة قيد الانشاء في منطقة ماركا بالعاصمة عمان، وفق مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري .
وقال المصدر إن المصابين أسعفا إلى مستشفى الامير فيصل الحكومي ،مشيرا أن حالتهما العامة بين المتوسطة والسيئة.

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