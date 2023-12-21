معرض IPS للعقار 2024 يسلط الضوء على ازدهار السوق العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي

International Property Show (IPS)

DUBAI, UAE, December 21, 2023 /EINPresswire / -- يشهد سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا غير مسبوق، ويعد معرض IPS للعقار 2024 والذي تقام فعاليات دورته العشرين في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير 2024، المنصة الاستثنائيّة لعرض فرص التطوير العقاري في منطقة الخليج أمام المستثمرين العالميين لاستكشاف السوق المزدهرة والفرص الاستثمارية المتاحة.وتشير التوقعات إلى استمرارية تصاعد نمو السوق العقارية في منطقة الخليج، حيث من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 4.43 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2023، وفقًا لتقرير Statista . ويشير نفس التقرير إلى هيمنة العقارات السكنية على سوق دول مجلس التعاون الخليجي بحجم متوقع أن تبلغ قيمته 2.98 تريليون دولار أمريكي، مع معدل نمو سنوي ثابت بنسبة 2.65% خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بقيمة قد تصل إلى 5.05 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.وفقًا لتقرير آخر شامل صادر عن كامكو إنفست بلغت قيمة معاملات بيع العقارات في كافة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 143.1 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، وتجاوزت بذلك إجمالي القيمة المتحققة خلال عام 2021 والتي بلغت 136.9 مليار دولار، ما يعكس الأداء القوي للقطاعات العقارية الفرعية في المنطقة.ولعبت دبي وأبوظبي دوراً محورياً، حيث ساهمتا بأكثر من 48% من إجمالي قيمة المعاملات العقارية في المنطقة بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، على التوالي. وفي الوقت نفسه، ساهمت المملكة العربية السعودية بما نسبته 35.6% من إجمالي القيمة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ما عزز المسار التصاعدي للمنطقة.كما سلط تقرير كامكو الضوء على زيادة بنسبة 81% في قيمة المعاملات العقارية في دبي، وارتفع متوسط قيمة المعاملات في المملكة العربية السعودية ودبي بنسبة 35.5% و12.2% على التوالي، مما يشير إلى ارتفاع طلب المستخدم النهائي والإقبال القوي على الاستثمار.يوفر معرض IPS للعقار منصة مثالية للمستثمرين والمطورين والمتخصصين في هذا المجال للتعمق في سوق العقارات المزدهر في دول مجلس التعاون الخليجي. بهدف التواصل وتبادل الرؤى والخبرات والتجارب واستكشاف خيارات استثمارية مربحة في المشهد العقاري المتطور في منطقة الخليج.وتشهد النسخة ال 20 من المعرض تنظيم باقة من الفعاليات تحت11 نشاطاً رئيسياً على مدار العام، تشمل معرض آي بي إس، مؤتمر آي بي إس، جوائز آي بي إس، مدن آي بي إس المستقبلية، تواصل مع آي بي إس ، آي بي إس والمالية، آي بي إس والمرأة ، آي بي إس والشباب، استوديو آي بي إس ،آي بي إس بروبتيك ، آي بي إس وأعمال التصميم والديكور.تسهم الفعاليات في تعزيز فرص التعاون المشترك وعقد اتفاقيات وشراكات جديدة، وتعزيز الصلات والعلاقات المختلفة بين المشاركين الفاعلين داخل السوق العقارية، لتعزيز الروابط بين أصحاب المصلحة في سوق العقارات من مختلف دول منطقة مجلس التعاون الخليجي.يستقطب المعرض عارضين من أكثر من 140 دولة حول العالم إلى جانب دولة الإمارات، أبرزها المملكة المتحدة واسبانيا وتركيا والهند والباكستان والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان وجمهورية مصر العربية.-انتهى-المراجع:للتواصل:شيرين المسلميمدير العلاقات العامة الإعلامية00971526998032هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWireTM ( ) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة

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