الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والكيل بمكيالين

يقوم منطق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أساساً على العدالة في المعاملة والمقاييس والمعايير، وعدم التمييز والتفرقة بين الشعوب والأعراق والأجناس، سواء كانوا من سكان الشمال أو الجنوب، أو كانوا ينتمون لدول فقيرة أو غنية. بالمقابل، نلاحظ أن الستة عقود الماضية، تشير إلى انتهاكات وتجاوزات بالجملة، تفننت فيها الدول نفسها التي شاركت في تحرير الإعلان، تلك الدول التي نصبت نفسها مسؤولة عن البشرية جمعاء، لكن وفق وجهة نظرها ورؤيتها.

يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر من كل سنة، بذكرى ميثاق حقوق الإنسان، الذي وضع في سنة 1948م، والعبرة ليست في الذكرى، بقدر ما هي في ممارسة حقوق الإنسان في أرض الواقع، والملاحظ أن منذ البداية الأولى أي سنة 1948، كانت الانطلاقة خاطئة، وكانت هناك ازدواجية في المقاييس والمعايير، حيث إن في تلك الحقبة التاريخية، كانت دول وأمم وشعوب ترزح تحت نير الاستعمار، ولم يتطرق لها الميثاق، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يولها أي اعتبار. ما الوضع في أيامنا هذه، أيام النظام الدولي الجديد، والعولمة والقرية العالمية والتجارة الإلكترونية.

وما الوضع ونحن في نظام القطبية الأحادية، وهل تمت عولمة ميثاق حقوق الإنسان؟ أم أن هناك فاعلين في النظام الدولي، يستعملون المصطلح والمفهوم وفق معطياتهم ومصالحهم، وهل بإمكاننا الكلام عن عالمية حقوق الإنسان، أم عولمة حقوق الإنسان؟ ما يمكن قوله هو أن حقوق الإنسان مثلها مثل حرية الصحافة وحرية التعبير والحريات الفردية والحريات مدنية، ومفاهيم ومصطلحات عديدة أخرى، أصبحت سلطة تمارس وتوظف في لغة السياسة والدبلوماسية، وأصبحت تُستعمل كوسيلة ضغط على عدد كبير من الدول التي تخرج عن سكة صانعي النظام الدولي. وتجدر الإشارة هنا أن ميثاق حقوق الإنسان منذ ظهوره، اتسم بثغرات ومصطلحات مبهمة، وتناقضات عديدة، تختلف مع قيم الكثير من المجتمعات ومعتقداتها الدينية وتقاليدها وعاداتها... إلخ. وإذا رجعنا إلى فلسفة حقوق الإنسان، ورجعنا إلى الثورة الفرنسية تحديداً، نجد أن المحور الأساسي يتعلق بترسيخ الشعور في نفسية المواطن بالتحرر من الاستبداد والعبودية والتبعية، وطغيان طبقة أو فئة معينة على باقي الطبقات والشرائح الاجتماعية في المجتمع، وهذه الأمور، مع الأسف الشديد، قائمة وموجودة داخل الدول، وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، هل بإمكاننا أن نضمن حقوق الإنسان لمواطني دولة مستعمَرة (بفتح الميم)، وهل بإمكاننا ضمان حقوق الإنسان في دولة تابعة ومسيطر عليها خارجياً من قبل دولة أو دول أو نظام دولي؟ إشكالية حقوق الإنسان معقدة، وأصبحت في عصر العولمة وسيلة ضغط في يد الدول القوية (حق التدخل)، للتحكم في مسار العلاقات الدولية وفق مصالحها وأهدافها، ومن أهم التناقضات التي يعيشها العالم في هذا المجال ما يلي: نلاحظ أن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، المدافع الأول عن حقوق الإنسان، تضرب عرض الحائط بهذا المبدأ في بلدها، وداخل حدودها، وهذا إذا تعلق الأمر بالأقليات، مثل السود والهنود الحمر- السكان الأصليين لأمريكا- والأقليات الأخرى، ومنهم العرب، ونلاحظ كم من مواطن عربي، بعد أحداث 11 سبتمبر، اتُهم وسُجن وطُرد من أمريكا بدون محاكمة. وما ينسحب على أمريكا، ينسحب على معظم الدول الأوروبية والدول المتقدمة.

فرنسا مثلاً في تعاملها مع المسلمين ومع مواطني شمال أفريقيا، تبتعد كلياً عن شيء اسمه حقوق الإنسان، وقصة الفتاتين المغربيتين والمنديل، وقصة محاكمة «جارودي»، واغتيال «مهدي بن بركة»، وقصة الحجاب، كلها قضايا وأحداث تبقى وصمة عار على دولة تدعي «الحرية-الأخوة-المساواة». نلاحظ كذلك أن الدول الفاعلة في النظام العالمي، تساند وتدعم أنظمة مستبدة ودكتاتورية في العالم الثالث، وهذا يتناقض جذرياً مع مبدأ حقوق الإنسان، لأن هذه الدول، وبحكم نظامها السياسي السلطوي، لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تحترم حقوق الإنسان، إذا انعدمت فيها الحريات الفردية، وحرية الفكر والرأي والتعبير، والفصل بين السلطات، والغريب في الأمر، أن الدول الغربية تساند هذه الدول النامية لفترة زمنية معينة، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والاقتصادية، وبعد فترة معينة، تنقلب عليها، مثل ما حدث بين الولايات المتحدة وبنما، والولايات المتحدة واغتيال «أليندي»، وتدخُل دول غربية في إطاحة دول في العالم الثالث انتُخبت بطريقة ديمقراطية، فمبدأ حقوق الإنسان بالنسبة للدول الغربية، ينتهي عندما تبدأ مصالحها.

نلاحظ كذلك أن الولايات المتحدة التي نصّبت نفسها رقيباً على حقوق الإنسان في العالم، تكيل بمكيالين، إذا تعلق الأمر بإسرائيل وبأطفال فلسطين، وبالغارات على جنوبي لبنان، واحتلال الجولان، والغريب في الأمر، أن أمريكا نفسها تصنف دولاً عديدة كدول إرهابية، ودول لا تحترم حقوق الإنسان. أما بالنسبة لإسرائيل، فتوصف بالدولة الديمقراطية، والدولة التي ترعى وتحترم حقوق الإنسان والحريات المختلفة. أين حقوق الإنسان في فرض المقاطعة على ليبيا والعراق، وأين حقوق الإنسان في ضرب مصنع الأدوية بالسودان؟ تناقضات صارخة، لأن هذه العقوبات تتناقض جملة وتفصيلاً مع حقوق الإنسان، ومع أطفال وأبرياء هذه الدول، وبأي حق تفرض الولايات المتحدة نفسها شرطياً على العالم، وبأي حق تصنف الدول وتضعها في خانة الإرهاب وعدم احترام حقوق الإنسان. أين هي حقوق الإنسان عندما تحكم البنتاغون في حرب الخليج الثانية في الأخبار والمعلومات، وأصبحت قناة «سي إن إن» هي الوسيلة الإعلامية الوحيدة في العالم، المسموح لها بتزويد البشرية جمعاء بما تراه خبراً أم لا؟ أين حق الاتصال وحق المعرفة وحق الإعلام؟.

أصبح مبدأ حقوق الإنسان وسيلة في يد الدول العظمى والفاعلة في النظام الدولي، للضغط وإدارة شؤون العالم وفق ما تمليه عليها مصالحها وأهدافها الاستراتيجية، ونلاحظ هنا أن حتى بعض المنظمات غير الحكومية التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان، قد تم تسيّيسها، وانحازت لدول ولمصالح ولأيديولوجيات معينة، على حساب خدمة مبدأ إنساني عالمي، لا يعرف في الأساس الحدود بين الديانات والشعوب والثقافات. كيف يكون مستقبل حقوق الإنسان في ظل العولمة، عولمة لا تؤمن بخصوصية الشعوب، ولا بالشعوب المستضعفة، عولمة همها الوحيد هو سلطة المال والسياسة والقوة. فالشركات المتعددة الجنسية التي تسيطر على المال والأعمال والتجارة الدولية، تستغل أطفال العالم في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ضاربة بعرض الحائط أبسط حقوق الإنسان.

هذه الشركات المتعددة الجنسية التي تبتز أطفال العالم وفقراء العالم في ضوء النهار من جهة، وتطالب من جهة أخرى بحقوق الإنسان.

وكيف لنا أن نتكلم عن حقوق الإنسان في العالم، وهناك شعوب محرومة من حقها، حتى في العيش؟ يبدو ببساطة أن العالم بحاجة لوقفة مع الذات، ومع أخلاق الأنا والآخر. هذا هو التحدي الكبير الذي ستواجهه البشرية مستقبلاً. التحدي يتمثل أساساً في القيم الإنسانية والأخلاقية. أما إذا سيطرت ثقافة الاستعباد والاستغلال واحتقار الديانات والحضارات والشعوب، فالميثاق العالمي لحقوق الإنسان، يبقى حبراً على ورق، ومجرد شعارات جوفاء، تستعملها القوى العظمى لفرض هيمنتها، وبسط نفوذها على شعوب العالم.