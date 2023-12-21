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باريس سان جيرمان يمدد عقد مدافعه كيمبيمبي حتى 2026

12/21/2023 10:00:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس، تمديد عقد مدافعه بريسنيل كيمبيمبي لمدة عامين حتى 2026.

وتخرج كيمبيمبي /28 عاما/ من أكاديمية سان جيرمان ووقع أول عقد احترافي في 2015 وشارك مع الفريق في 237 مباراة وفاز معه بسبعة ألقاب في الدوري الفرنسي وستة ألقاب في كأس فرنسا، لكن عقده الأصلي كان ينتهي في يونيو المقبل.

وشارك كيمبيمبي في 28 مباراة مع منتخب فرنسا وتوج معه بلقب كأس العالم 2018 ،لكنه غاب عن مونديال قطر نتيجة الإصابة في وتر أخيل.

وسيخضع كيمبيمبي لجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة لعلاج الإصابة، التي يعاني منها حاليا.

وقال كيمبيمبي "سعيد بمواصلة قصتي مع النادي الذي أحبه ، أود أن أشكر باريس سان جيرمان ورئيس النادي والجماهير على تجديد الثقة، اتمنى ارتداء هذه الألوان مجددا في أقرب وقت ممكن".

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