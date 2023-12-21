42 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات خلال 9 أشهر

قال مصرف الإمارات المركزي إن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ارتفع بنسبة 14.4% على أساس سنوي إلى 42 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، مرجعاً ذلك إلى زيادة أقساط التأمين الصحي التي ارتفعت بنسبة 22.6% وزيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 13.7%.

وأوضح تقرير للمصرف أن عدد شركات التأمين المرخصة في الدولة ظل عند 60 شركة مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، موزعة بواقع 23 شركة وطنية تقليدية و10 شركات وطنية تكافلية و27 شركة أجنبية، كما ظل عدد المهن المرتبطة بالتأمين عند 491 مهنة.

ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين بنسبة 23.5% على أساس سنوي إلى 23.1 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، وعزا ذلك إلى الزيادة في المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 9.6% والتأمين الصحي بنسبة 22% والتأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 11.1% على أساس سنوي.

وذكر التقرير أن إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التامين ارتفع بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 75 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 68.8 مليار درهم في العام الماضي وأن حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين بلغ 74.4 مليار درهم بما يعادل 56.5% من إجمالي الأصول في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 72.2 مليار درهم في نهاية سبتمبر من العام الماضي.

وبحسب التقرير، وصلت نسبة المبالغ المحتفظ بها من أقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين إلى 52.5% أو 22 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنسبة 51.2% أو 18.8 مليار درهم في العام السابق..فيما ظل قطاع التأمين في الدولة يتمتع برسملة جيدة من حيث نسب الإنذار المبكر، وزادت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 349.8% في نهاية الربع الثالث، مقارنة بنسبة 325% في العام السابق، ويرجع ذلك إلى الزيادة في الأموال الخاصة المؤهلة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.

وارتفعت نسبة الأموال الخاصة إلى متطلبات رأس المال للملاءة المالية إلى 207.3% في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة بنسبة 203.6% في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأموال الخاصة المؤهلة لتلبية متطلبات رأس المال للملاءة المالية.

وفي الوقت ذاته، وصلت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى من أموال الضمان إلى 310.6% في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.. وارتفع صافي الربح الإجمالي إلى صافي الأقساط المكتتبة إلى 12.1% في نهاية الربع الثالث من 2023.

ووفق تقرير المصرف المركزي، زاد عائد متوسط الأصول إلى 0.6% في نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنسبة 0.4% في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2022.