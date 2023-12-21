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6 فوائد مذهلة للخس أبرزها لمرضى السكر.. احرصوا على تناوله

12/21/2023 10:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - المصابون بمرضى السكر، عادة يحرصون على تناول الأطعمة المناسبة والمفيدة لهم، إلا أن تناول الخضروات وخاصة الخس، من أفضل الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها، إذ يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي تُمنح لمرضى السكر.

فوائد مذهلة لتناول الخس

عدد كبير من العناصر الغذائية، يحتوي عليها الخس، مثل فيتامين «A» وفيتامين «K»، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء بسرعة، وفق ما رواه الدكتور محمد علي، استشاري التغذية العلاجية، موضحًا أن من أبرز فوائد الخس لمرضى السكر أنه يعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم.

كما أنه لا يتسبب في أي ارتفاع لمستوى السكر في الدم، فضلا عن أنه يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، التي تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى، وتقوية الجهاز المناعي، حسب تعبير «علي» خلال حديثه لـ«الوطن».

الوقاية من سرطان
يحتوي الخس، على مواد مضادة للالتهابات، إذ يساعد على الوقاية من أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية مثل «سرطان الدم والثدي»، كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.

ويعتبر «الخس» من أفضل الخضراوات التي يمكن تناولها في الحميات الغذائية، كما أنه يحتوي على بعض المواد التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين النوم، والتغلب على الأرق، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن تلك المواد تساهم في علاج اضطراب القلق.

لابد من تناول الخس بانتظام، حتى يساعد على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، الذي يمثل عاملًا أساسيًا في الإصابة بأمراض مختلفة للقلب مثل النوبة القلبية، وفق ما قاله استشاري التغذية العلاجية.

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