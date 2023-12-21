6 فوائد مذهلة للخس أبرزها لمرضى السكر.. احرصوا على تناوله

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- Khaberni) خبرني - المصابون بمرضى السكر، عادة يحرصون على تناول الأطعمة المناسبة والمفيدة لهم، إلا أن تناول الخضروات وخاصة الخس، من أفضل الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها، إذ يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي تُمنح لمرضى السكر.
فوائد مذهلة لتناول الخس
عدد كبير من العناصر الغذائية، يحتوي عليها الخس، مثل فيتامين «A» وفيتامين «K»، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء بسرعة، وفق ما رواه الدكتور محمد علي، استشاري التغذية العلاجية، موضحًا أن من أبرز فوائد الخس لمرضى السكر أنه يعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم.
كما أنه لا يتسبب في أي ارتفاع لمستوى السكر في الدم، فضلا عن أنه يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، التي تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى، وتقوية الجهاز المناعي، حسب تعبير «علي» خلال حديثه لـ«الوطن».
الوقاية من سرطان
يحتوي الخس، على مواد مضادة للالتهابات، إذ يساعد على الوقاية من أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية مثل «سرطان الدم والثدي»، كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.
ويعتبر «الخس» من أفضل الخضراوات التي يمكن تناولها في الحميات الغذائية، كما أنه يحتوي على بعض المواد التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين النوم، والتغلب على الأرق، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن تلك المواد تساهم في علاج اضطراب القلق.
لابد من تناول الخس بانتظام، حتى يساعد على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، الذي يمثل عاملًا أساسيًا في الإصابة بأمراض مختلفة للقلب مثل النوبة القلبية، وفق ما قاله استشاري التغذية العلاجية.
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