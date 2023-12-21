لو ضاعت منك حاجات مهمة.. احرص على هذه الأدعية لردها

MENAFN - Khaberni) خبرني - يتعرض الكثيرون في حياتهم اليومية إلى ضياع أغراض عديدة في المنزل أو خارجه، ولا يعرفون ماذا يفعلون إلا أن هناك أدعية، لمناجاة الله وطلب عودة الأشياء المفقودة، أدعية فقدان الحاجة واسترجاع الأشياء المفقودة والضائعة.

دعاء للعثور على الأشياء المفقودة

بحسب الداعية مصطفى حسني، فإن أدعية العثور على الأشياء المفقودة، كالتالي:

- بسم الله يا هادي الضلال وراد الضالة اردد على ضالتي بعزتك وسلطانك.

- اللهم إن حاجتي من عطائك وفضلك، فرد على ضالتي بقدرتك وسلطانك.

- اللهم يا أرحم الراحمين يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي.

- اللهم ارزقني رزقًا لا تجعل لاحد فيه منَه ولا في الاخرة عليه تبعه ورد إلى ضالتي برحمتك يا ارحم الراحمين.

- اللهم إني أسألك بنور وجهك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ألقى حاجتي بيسر يا رحيم.

- لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني، واجمعني بحاجتي.

- اللهم إن كان رزقي في السماء فانزله وإن كان في بطن الارض فأخرجه وان كان بعيدًا فقربه، واجمعني بحاجتي جمع لا يبعده شيئًا.

أدعية للجمع بضالتك - اللهم إن كان لقائي بحاجتي عسيرًا فيسره، وإن كان قليلًا فأكثره، وبارك لي برحمتك يا أرحم الراحمين، وهو من أهم الأدعية لمناداة الله لعودة الأشياء المفقودة.

- اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالًا لما يريد.

- اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.

- اللهم إني اعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.

- اللهم يا مالك الملك رد ضالتي، يا من تهدي الضلال رد علي ضالتي بعزك وسلطانك.

آداب الدعاء عبر الداعية الإسلامي عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى في الشئون الإسلامية، خلال حديثه لـ«هُن»، أنه يجب عند الدعاء للأشياء المفقودة، إخلاص النية لله والصلاة على النبي صلى الله وعليه وسلم والصلاة، والتوجه نحو القبلة والتوسل بالأعمال الصالحة، مع قراءة الفاتحة بنية قضاء الحوائج وتفريج الكرب.