تصميم سيارات Dongfeng وفق نظام طاقة جديد يلبي رغبات أصحابها

سيارات Dongfengبنظام الطاقة الجديدة

WUHAN, CHINA, December 21, 2023 /EINPresswire / -- كإنجاز هام لتحول شركة Dongfeng Motor's إلى استخدام مصادر الطاقة الجديدة، أطلقت شركة Dongfeng Motorبنجاح سلسلة من السيارات الجديدة ضمن الفئات الرئيسية للسيارت الراقية والفاخرة، وتتضمن هذه السلسلة سيارات مثل "DONGFENG BOX"، "VOYAH PASSION"، و "MHERO". وتستمر الشركة في تقديم أفضل المنتجات والخدمات اللازمة لتلبية احتياجات وتطلعات المستخدمين على مستوى العالم.تلتزم (VOYAH)، كعلامة تجارية للمركبات الكهربائية الذكية الفاخرة دائمًا بمقترح العلامة التجارية المتمثل في "حرية الاستكشاف" منذ إنشائها. واستناداً إلى فهمها المستمر لاحتياجات المستخدمين، قدمت "VOYAH" منتجات مبتكرة تلبي توقعات المستخدمين من خلال تجربة شاملة لمنتجات العلامة التجارية، حيث أطلقت الشركة ثلاث فئات بشكل متتالٍ وهى "FREE" و" DREAM " و" PASSION"، لتوفر بذلك ثلاث فئات من المركبات والتى تشمل سيارات الدفع الرباعي SUVs وسيارات الركاب متعددة الأغراض MPVs والسيارات العادية. وبالإضافة إلى ذلك، قامت VOYAH"" بإنشاء مواقع تفاعلية في أوسلو، النرويج، أمستردام، هولندا، وتل أبيب - يافا، إسرائيل، وغيرها من البلدان من خلال "التكنولوجيا الدافئة" والخاصة بتقديم منتجات تكنولوجية تتناغم مع الحياة اليومية وتخلق جوًا دافئًا ومريحًا، مما يوفر خدمات عالية الجودة تُضيف عناصر الثقافة الصينية والخصائص المحلية للمستخدمين بمختلف أنحاء العالم.كما تم إطلاق سيارة MHERO I رسمياً لتمثل أول نموذج لأحدث العلامات التجارية للسيارات الفاخرة الكهربائية الرياضية من Dongfeng وكنموذج رائد لتكنولوجيا M TECHالمتطورة والمخصصة للطرق الوعرة، حيث قامت MHERO I بأستخدام ثلاثة تقنيات رئيسية لتطوير وتحسين اداء السيارة وهى منصة "مورا"، ومجموعة نقل الحركة "ميجا باور"، ونظام "إم إيه تي إس" الذكي المخصص للتعامل مع جميع التضاريس على الطرق الوعرة. أما من حيث المظهر والتصميم الداخلي، فتظهر MHERO I بمظهر قوى وتصميم متين قادر على تحمل الطرق الوعرة، كما تنقل السيارة مقترح العلامة التجارية الدائم "لا تستسلم أبدًا"، مما يعكس الروح القوية والاستعداد للتحديات.وتجسد سياة DONGFENG BOX قوة وجمال العلامة التجارية لشركة Dongfeng بشكل مثالى، وتعتبر هى الوحيدة في فئتها المجهزة بتصميم أبواب خالى من اللإطارات، ونظام تعديل مستوى الإطارات باستخدام زر واحد، ونظام تلقائي لإيقاف السيارة، ونظام التحكم عن بُعد، ونظام القيادة الكهربائية (10فى 1) والذى يدمج عدة مميزات في نظام واحد، مما يخلق مساحة حركية دقيقة، ومريحة، وتكنولوجية، ويوفر للمستخدمين تجربة استخدام فريدة واستثنائيةوتحت شعار "حقق أحلامك"، تلتزم Dongfeng Motor بأن تصبح كشركة تكنولوجية متميزة تقدم منتجات وخدمات سيارات فاخرة لمستخدمينها على مستوى العالم. وبحلول عام 2024، ستقوم الشركة بإطلاق مجموعة متنوعة من منتجات الطاقة الجديدة في مناطق مختلفة مثل أوروبا، الشرق الأوسط، جنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وعدد من الأسواق الأخرى واحدة تلو الأخرى، معززةً بذلك قدرة Dongfeng على تحقيق تحول جديد في مجال الطاقة، والقفز إلى مستويات جديدة نحو الانتشار العالمي عالي الجودة.الشركة: شركة Dongfeng الصينية المحدودة لصناعة وتصدير السياراتجهات الاتصال: لي رونغرونالبريد الإلكتروني: ...الهاتف: +86-27-84301195الموقع الإلكتروني:@dfmotorهذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWireTM ( ) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة

Lee Rungron

China Dongfeng Automobile Industry & Export Co., Ltd.

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