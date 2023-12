تصميم سيارات Dongfeng وفق نظام طاقة جديد يلبي رغبات أصحابها

سيارات Dongfengبنظام الطاقة الجديدة

WUHAN, CHINA, December 21, 2023 /EINPresswire / -- كإنجاز هام لتحول شركة Dongfeng Motor's إلى استخدام مصادر الطاقة الجديدة، أطلقت شركة Dongfeng Motorبنجاح سلسلة من السيارات الجديدة ضمن الفئات الرئيسية للسيارت الراقية والفاخرة، وتتضمن هذه السلسلة سيارات مثل "DONGFENG BOX"، "VOYAH PASSION"، و "MHERO". وتستمر الشركة في تقديم أفضل المنتجات والخدمات اللازمة لتلبية احتياجات وتطلعات المستخدمين على مستوى العالم.تلتزم (VOYAH)، كعلامة تجارية للمركبات الكهربائية الذكية الفاخرة دائمًا بمقترح العلامة التجارية المتمثل في "حرية الاستكشاف" منذ إنشائها. واستناداً إلى فهمها المستمر لاحتياجات المستخدمين، قدمت "VOYAH" منتجات مبتكرة تلبي توقعات المستخدمين من خلال تجربة شاملة لمنتجات العلامة التجارية، حيث أطلقت الشركة ثلاث فئات بشكل متتالٍ وهى "FREE" و" DREAM " و" PASSION"، لتوفر بذلك ثلاث فئات من المركبات والتى تشمل سيارات الدفع الرباعي SUVs وسيارات الركاب متعددة الأغراض MPVs والسيارات العادية. وبالإضافة إلى ذلك، قامت VOYAH"" بإنشاء مواقع تفاعلية في أوسلو، النرويج، أمستردام، هولندا، وتل أبيب - يافا، إسرائيل، وغيرها من البلدان من خلال "التكنولوجيا الدافئة" والخاصة بتقديم منتجات تكنولوجية تتناغم مع الحياة اليومية وتخلق جوًا دافئًا ومريحًا، مما يوفر خدمات عالية الجودة تُضيف عناصر الثقافة الصينية والخصائص المحلية للمستخدمين بمختلف أنحاء العالم.كما تم إطلاق سيارة MHERO I رسمياً لتمثل أول نموذج لأحدث العلامات التجارية للسيارات الفاخرة الكهربائية الرياضية من Dongfeng وكنموذج رائد لتكنولوجيا M TECHالمتطورة والمخصصة للطرق الوعرة، حيث قامت MHERO I بأستخدام ثلاثة تقنيات رئيسية لتطوير وتحسين اداء السيارة وهى منصة "مورا"، ومجموعة نقل الحركة "ميجا باور"، ونظام "إم إيه تي إس" الذكي المخصص للتعامل مع جميع التضاريس على الطرق الوعرة. أما من حيث المظهر والتصميم الداخلي، فتظهر MHERO I بمظهر قوى وتصميم متين قادر على تحمل الطرق الوعرة، كما تنقل السيارة مقترح العلامة التجارية الدائم "لا تستسلم أبدًا"، مما يعكس الروح القوية والاستعداد للتحديات.وتجسد سياة DONGFENG BOX قوة وجمال العلامة التجارية لشركة Dongfeng بشكل مثالى، وتعتبر هى الوحيدة في فئتها المجهزة بتصميم أبواب خالى من اللإطارات، ونظام تعديل مستوى الإطارات باستخدام زر واحد، ونظام تلقائي لإيقاف السيارة، ونظام التحكم عن بُعد، ونظام القيادة الكهربائية (10فى 1) والذى يدمج عدة مميزات في نظام واحد، مما يخلق مساحة حركية دقيقة، ومريحة، وتكنولوجية، ويوفر للمستخدمين تجربة استخدام فريدة واستثنائيةوتحت شعار "حقق أحلامك"، تلتزم Dongfeng Motor بأن تصبح كشركة تكنولوجية متميزة تقدم منتجات وخدمات سيارات فاخرة لمستخدمينها على مستوى العالم. وبحلول عام 2024، ستقوم الشركة بإطلاق مجموعة متنوعة من منتجات الطاقة الجديدة في مناطق مختلفة مثل أوروبا، الشرق الأوسط، جنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وعدد من الأسواق الأخرى واحدة تلو الأخرى، معززةً بذلك قدرة Dongfeng على تحقيق تحول جديد في مجال الطاقة، والقفز إلى مستويات جديدة نحو الانتشار العالمي عالي الجودة.الشركة: شركة Dongfeng الصينية المحدودة لصناعة وتصدير السياراتجهات الاتصال: لي رونغرونالبريد الإلكتروني: ...الهاتف: +86-27-84301195الموقع الإلكتروني:@dfmotorهذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWireTM ( ) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة

