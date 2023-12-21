5 صفات تتميز بها القصيرات دون عن غيرها

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- Khaberni) خبرني - تتميز الفتاة القصيرة بالعديد من الصفات التى تجعلها أكثر ثقة بنفسها ومميزة دائماً عن غيرها، وبمناسبة اليوم الوطني لتقدير الفتاة القصيرة الموافق 21 ديسمبر مثلما أكد موقع "daysoftheyear" المتخصص فى الأيام العالمية والهامة والوطنية أيضاً، نستعرض في هذا التقرير، أبرز مميزات الفتاة القصيرة، وفقًا لما جاء في موقع bellanaija
أكثر أنوثة:
تعتبرالفتيات القصيرات أكثر تناسبًا جسديًا وأكثر أنوثة في الواقع حيث أن هناك العديد من الدراسات التي أكدت على أن النساء القصيرات لديهن المزيد من هرمون الاستروجين في أجسامهن، مما لا يجعلهن يبدون أكثر أنوثة فحسب، بل يجعلهن أكثر حساسية ورعاية واهتمامًا بالأطفال والأسرة فهي مشروع زوجة ناجحة.
الفتيات القصيرات لا يكبرن:
عمرها 15 أم 21 أم 18؟ لا يمكنك أن تخمن حقًا عمرها الحقيقة حتى تخبرك. إنهن لا يتقدمن في السن مثل أي شخص آخر، لأن بشرتهن لا تشيخ بسهولة ، أيضًا يبدون أصغر سنًا بكثير من الأشخاص الذين في مثل أعمارهم، ويتقدمون في العمر، لذلك الفتاة القصيرة شابة أغلب فترة حياتها.
لا تنفق الكثير من المال:
لن تضطر إلى إنفاق الكثير من المال، لأن نادرًا ما تحتاج الفتيات القصيرات حيث لا تحتاج إلى شراء ملابس مقاساتها طويلة والتي قد تكون غالية الثمن، كما لا تتناول الكثير من الطعام لتحافظ على رشاقتها حيث يظهر عليها السمنة لذلك فهي لا تنفق الكثير من المال.
شراء الملابس بسهولة:
أيضًا لا تجد صعوبة عند شراء الملابس، حيث يعد ذلك أمرًا سهلاً بالنسبة لها حيث تستطيع أن تجد مقاساتها بسهولة .
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