Thursday, 21 December 2023 09:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 صفات تتميز بها القصيرات دون عن غيرها

12/21/2023 9:27:31 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تتميز الفتاة القصيرة بالعديد من الصفات التى تجعلها أكثر ثقة بنفسها ومميزة دائماً عن غيرها، وبمناسبة اليوم الوطني لتقدير الفتاة القصيرة الموافق 21 ديسمبر مثلما أكد موقع "daysoftheyear" المتخصص فى الأيام العالمية والهامة والوطنية أيضاً، نستعرض في هذا التقرير، أبرز مميزات الفتاة القصيرة، وفقًا لما جاء في موقع bellanaija

أكثر أنوثة:

تعتبرالفتيات القصيرات أكثر تناسبًا جسديًا وأكثر أنوثة في الواقع حيث أن هناك العديد من الدراسات التي أكدت على أن النساء القصيرات لديهن المزيد من هرمون الاستروجين في أجسامهن، مما لا يجعلهن يبدون أكثر أنوثة فحسب، بل يجعلهن أكثر حساسية ورعاية واهتمامًا بالأطفال والأسرة فهي مشروع زوجة ناجحة.

الفتيات القصيرات لا يكبرن:

عمرها 15 أم 21 أم 18؟ لا يمكنك أن تخمن حقًا عمرها الحقيقة حتى تخبرك. إنهن لا يتقدمن في السن مثل أي شخص آخر، لأن بشرتهن لا تشيخ بسهولة ، أيضًا يبدون أصغر سنًا بكثير من الأشخاص الذين في مثل أعمارهم، ويتقدمون في العمر، لذلك الفتاة القصيرة شابة أغلب فترة حياتها.

لا تنفق الكثير من المال:

لن تضطر إلى إنفاق الكثير من المال، لأن نادرًا ما تحتاج الفتيات القصيرات حيث لا تحتاج إلى شراء ملابس مقاساتها طويلة والتي قد تكون غالية الثمن، كما لا تتناول الكثير من الطعام لتحافظ على رشاقتها حيث يظهر عليها السمنة لذلك فهي لا تنفق الكثير من المال.

شراء الملابس بسهولة:

أيضًا لا تجد صعوبة عند شراء الملابس، حيث يعد ذلك أمرًا سهلاً بالنسبة لها حيث تستطيع أن تجد مقاساتها بسهولة .


MENAFN21122023000151011027ID1107642792

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث