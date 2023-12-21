5 صفات تتميز بها القصيرات دون عن غيرها

MENAFN - Khaberni) خبرني - تتميز الفتاة القصيرة بالعديد من الصفات التى تجعلها أكثر ثقة بنفسها ومميزة دائماً عن غيرها، وبمناسبة اليوم الوطني لتقدير الفتاة القصيرة الموافق 21 ديسمبر مثلما أكد موقع "daysoftheyear" المتخصص فى الأيام العالمية والهامة والوطنية أيضاً، نستعرض في هذا التقرير، أبرز مميزات الفتاة القصيرة، وفقًا لما جاء في موقع bellanaija

أكثر أنوثة:

تعتبرالفتيات القصيرات أكثر تناسبًا جسديًا وأكثر أنوثة في الواقع حيث أن هناك العديد من الدراسات التي أكدت على أن النساء القصيرات لديهن المزيد من هرمون الاستروجين في أجسامهن، مما لا يجعلهن يبدون أكثر أنوثة فحسب، بل يجعلهن أكثر حساسية ورعاية واهتمامًا بالأطفال والأسرة فهي مشروع زوجة ناجحة.

الفتيات القصيرات لا يكبرن:

عمرها 15 أم 21 أم 18؟ لا يمكنك أن تخمن حقًا عمرها الحقيقة حتى تخبرك. إنهن لا يتقدمن في السن مثل أي شخص آخر، لأن بشرتهن لا تشيخ بسهولة ، أيضًا يبدون أصغر سنًا بكثير من الأشخاص الذين في مثل أعمارهم، ويتقدمون في العمر، لذلك الفتاة القصيرة شابة أغلب فترة حياتها.

لا تنفق الكثير من المال:

لن تضطر إلى إنفاق الكثير من المال، لأن نادرًا ما تحتاج الفتيات القصيرات حيث لا تحتاج إلى شراء ملابس مقاساتها طويلة والتي قد تكون غالية الثمن، كما لا تتناول الكثير من الطعام لتحافظ على رشاقتها حيث يظهر عليها السمنة لذلك فهي لا تنفق الكثير من المال.

شراء الملابس بسهولة:

أيضًا لا تجد صعوبة عند شراء الملابس، حيث يعد ذلك أمرًا سهلاً بالنسبة لها حيث تستطيع أن تجد مقاساتها بسهولة .



