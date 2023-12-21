برعاية منصور بن زايد.. ذياب بن زايد يتوج أبطال الرياضة الإماراتية لعام 2022

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، توج سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2022، خلال الحفل الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة بنسخته الـ 17 اليوم الخميس، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

حضر الحفل معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعادة سعيد عبد الغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين ممثلي الجهات الرياضية والشركاء الإستراتيجيين من اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية وأعضاء المجلس التنسيقي الرياضي ورؤساء الاتحادات الرياضية.

وتوجه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لحرص سموه الدائم على رعاية الحفل وتكريم الفائزين والفائزات وعلى جهوده الكريمة من أجل تمكين شباب الوطن من تحقيق آمالهم وطموحاتهم من خلال دعم جميع المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الريادة والتفوق لدولة الإمارات في المجالات المختلفة بما فيها المجال الرياضي.

وهنأ معاليه الاتحادات وأبطال الإمارات المكرمين، مشيداً بإنجازاتهم المتميزة التي أسهمت في وضع رياضة الإمارات بمكانة مرموقة تليق بها من خلال اعتلائهم منصات التتويج في المحافل الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، قائلاً: "نعيش حالة من الفخر والاعتزاز بأصحاب الإنجازات الرياضية عن عام 2022، الذين تمكنوا عن جدارة واستحقاق من الظفر بجائزة الإنجاز الرياضي، تشجيعاً لهم على تحقيق المزيد من الألقاب والميداليات ورفع اسم الإمارات عالياً في الاستحقاقات الرياضية المقبلة كافة في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة في الدولة".

وقال معاليه في كلمته الافتتاحية: "استلهاماً من رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة، شهدت رياضة الإمارات خلال المرحلة الماضية نقلات نوعية وتطورات مستمرة للإسهام في إرساء دعائم منظومة مؤسسية مرنة ومتكاملة، وصناعة هوية جديدة لها؛ إذ تم إطلاق سلسلة مهمة من المبادرات والمشاريع والبرامج الريادية لتسريع التنمية الرياضية في الدولة، وفي مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وهي أول إستراتيجية شاملة للقطاع الرياضي في الدولة تتضمن 17 مشروعاً طموحاً لتعزيز حضور الرياضة الإماراتية على خريطة الرياضة العالمية، إلى جانب صدور قانون الرياضة وإطلاق لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، ومشروع تحول الاتحادات الرياضية، وبطولات الألعاب المدرسية".

وأضاف: "يمثل التطور المستمر الذي تعيشه الرياضة الإمارتية في الوقت الحالي ثمرة لتضافر الجهود بين الشركاء في قطاع الرياضة بالدولة لدعم المخرجات كافة، التي تصب في تحقيق الإنجازات الرياضية وتطلعاتنا الوطنية، وسنواصل في هذا الصدد إطلاق المشاريع المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، بهدف تحقيق نقلة نوعية لرياضة الإمارات في المستقبل القريب".

وأكد أن إنجازات الرياضة الإماراتية التي تحققت خلال عام 2022 تعكس إرادة أبناء وبنات الوطن وعزيمتهم على نيل الريادة والتفوق، معرباً عن سعادته بنجاحات اللاعبين واللاعبات المكرمين، التي ترجمت الرؤى والطموحات إلى واقع ملموس، ما أسهم في رفع تنافسية رياضة الإمارات بشكل ملحوظ على خريطة الرياضة العالمية.

وشمل الحفل تكريم 152 رياضياً من 10 اتحادات رياضية نجحوا خلال عام 2022 في حصد 140 ميدالية ملونة على مستويات التنافس العالمي والدولي والآسيوي وغرب آسيا والعربي والخليجي، تنوعت ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، ليستحقوا المكافآت المالية القيمة التي تم توزيعها، على 116 لاعباً ولاعبة بجانب 12 مدربا ومدربة، و11 إداريا و10 رؤساء وفود و3 حكام.

وتصدر اتحاد الإمارات للجوجيتسو قائمة الاتحادات الأكثر تحقيقاً للإنجازات خلال العام 2022 برصيد 41 ميدالية عالمية بواقع 17 ميدالية ذهبية و13 فضية و11 برونزية، فيما حصدت اللجنة البارالمبية الوطنية النصيب الأكبر من قيمة المكرمة، ونال اللاعبان محمد الحمادي لاعب ألعاب القوى البارالمبية، وعبد الله سلطان العرياني لاعب الرماية البارالمبية، صاحبا الأرقام القياسية العالمية تكريما خاصا وحصلا على مكافأة مالية استثنائية.

وضمت قائمة المكرمين في حفل أصحاب الإنجازات الرياضية عن عام 2022 اتحادات بناء الأجسام واللياقة البدنية، والجوجيتسو، والدراجات، والرماية، والشراع والتجديف، والفروسية، والمواي تاي، والكيك بوكسنج، والجودو، واللجنة البارالمبية الوطنية، بجانب 3 حكام هم عبدالعزيز علي الحمادي، وعبدالعزيز يوسف العبيدلي، حكام المواي التاي، والكيك بوكسينج، بالإضافة إلى محمد سالم المهري، من اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

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