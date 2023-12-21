بعد حكم دوري السوبر..مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ يعلنان التزامهما ببطولات اليويفا

قال مانشستر يونايتد إنه لا يزال ملتزما بالمشاركة في البطولات التي يديرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) رغم قرار محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس والذي قال إن اليويفا والاتحاد الدولي (الفيفا) انتهكا قانون الاتحاد الأوروبي من خلال منع تأسيس دوري السوبر.

وكان يونايتد ضمن 12 ناديا شاركوا في تأسيس دوري السوبر الانفصالي في أبريل 2021 لكنه انسحب بسبب ضغوط من الجماهير والحكومات واللاعبين.

وقال النادي "موقفنا لم يتغير. نحن لا نزال ملتزمين تماما بالمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وبالتعاون الإيجابي معه ومع الدوري الإنجليزي الممتاز وباقي الأندية من خلال رابطة الأندية الأوروبية بشأن التطوير المستمر للكرة الأوروبية".

وكانت أندية ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال تمثل باقي الأندية الخمسة المنافسة بالدوري الإنجليزي الممتاز التي انضمت لدوري السوبر.

وبعد شهرين من انسحاب الأندية الستة من المشروع في 2021، قالت إنها ستقدم مجتمعة 22 مليون جنيه استرليني (27.78 مليون دولار) "كبادرة حُسن نية" ولصالح اللعبة بما في ذلك استثمار جديد لدعم الجماهير وكافة الأطراف المعنية باللعبة غير الاحترافية وكذلك برامج المجتمع.

وقال الدوري الممتاز إنه سيخصم 30 نقطة من رصيد الأندية إذا حاولت القيام بخطوة مماثلة في المستقبل وسيتم تغريم كل منها 25 مليون جنيه استرليني لأي محاولة انفصال من هذا القبيل.

وقال بايرن ميونيخ إنه ملتزم ببطولات اليويفا، وأكد أن باب دوري السوبر "لايزال مغلقا" أمام بطل الدوري الألماني.

وقال يان كريستيان دريزن الرئيس التنفيذي لبايرن "الدوري الألماني هو أساس نادي بايرن ميونيخ، مثلما جميع البطولات المحلية الأوروبية هي أساس أندية كرة القدم الأوروبية الأخرى.

"لذلك من واجبنا وقناعتنا الكاملة تعزيزها وليس إضعافها. نحن ملتزمون أيضا بمسابقات الأندية الأوروبية تحت مظلة اليويفا".

وقالت رابطة الدوري الألماني، المسؤولة عن مسابقة الدوري، "ندعم صراحة النموذج الرياضي الأوروبي ونرفض البطولات خارج تلك المسابقات التي تنظمها الاتحادات أو البطولات المحلية للدوري".

وقالت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين "ندعم بشكل تام البطولات التي ينظمها اليويفا".

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