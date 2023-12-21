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الليجا يبرم اتفاقية مع فيوز للترويج لمنافسات الدوري الإسباني بالشرق الأوسط

12/21/2023 9:27:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبرمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، التي تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها، وتطبيق "فيوز" الذي يبث فيديوهات تتعلق بكواليس الدوري الإسباني اتفاقية تعاون تهدف إلى نشر الفيديوهات التفاعلية وكواليس منافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على مدى ثلاثة أعوام مقبلة.

واستضاف "متحف المستقبل" في دبي حفل توقيع اتفاقية التي وقعها لويس جالفيز رئيس الشراكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "الليجا"، وخالد زعترة المؤسس والرئيس التنفيذي في "فيوز"، بحضور خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

ورحب بالهول بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات والمبادرات في الإمارات المعروفة ببحثها الدائم عن الابتكار والتطور في جميع المجالات واستشراف المستقبل ودعمه، خصوصاً على الصعيد الرياضي.

وأكد أن هذه الاتفاقية تعكس خطوة مهمة في التواصل مع المشجعين، الذين يتابعون مباريات كرة القدم وأصبحوا يبحثوا عن تجارِب أكثر عبر هذا النوع من التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، وليس فقط متابعة المباراة لمدة 90 دقيقة عبر شاشات التلفزيون.

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