«المركزي التركي» يرفع معدل الفائدة بواقع 250 نقطة أساس إلى 42.5%





أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، ليصل إلى 42.5% على عمليات إعادة الشراء «الريبو» لأجل أسبوع.

وكان البنك المركزي قد رفع معدل الفائدة في الشهر الماضي، بمقدار 500 نقطة أساس، ليصل إلى 40%، على عمليات إعادة الشراء «الريبو» لأجل أسبوع.

وأكد بيان صدر عن البنك، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظة البنك، حفيظة غاية أركان، ونقلته وكالة أنباء «الاناضول» التركية، «ظهور تحسن محدود في سلوك التسعير وتوقعات التضخم في نوفمبر الماضي»، وأن التضخم المعلن «ظل متماشيا مع التوقعات».

وأضاف أن المؤشرات على المدى القريب «تشير إلى انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية وتحقيق التوازن في الطلب المحلي».

وذكر البيان أن تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم موازنة الطلب للحساب الجاري وزيادة الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية، تساهم بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية.

ولفت إلى أن لجنة السياسة النقدية أبطأت وتيرة التشديد النقدي، «مع اقتراب المستوى إلى الحد المطلوب لتحقيق تراجع التضخم وتحقيق الاستقرار المالي».

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