«المركزي التركي» يرفع معدل الفائدة بواقع 250 نقطة أساس إلى 42.5%

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، ليصل إلى 42.5% على عمليات إعادة الشراء «الريبو» لأجل أسبوع.
وكان البنك المركزي قد رفع معدل الفائدة في الشهر الماضي، بمقدار 500 نقطة أساس، ليصل إلى 40%، على عمليات إعادة الشراء «الريبو» لأجل أسبوع.
وأكد بيان صدر عن البنك، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظة البنك، حفيظة غاية أركان، ونقلته وكالة أنباء «الاناضول» التركية، «ظهور تحسن محدود في سلوك التسعير وتوقعات التضخم في نوفمبر الماضي»، وأن التضخم المعلن «ظل متماشيا مع التوقعات».
وأضاف أن المؤشرات على المدى القريب «تشير إلى انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية وتحقيق التوازن في الطلب المحلي».
وذكر البيان أن تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم موازنة الطلب للحساب الجاري وزيادة الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية، تساهم بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية.
ولفت إلى أن لجنة السياسة النقدية أبطأت وتيرة التشديد النقدي، «مع اقتراب المستوى إلى الحد المطلوب لتحقيق تراجع التضخم وتحقيق الاستقرار المالي».
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