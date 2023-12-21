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الإمارات ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو لوقف النار في غزة

12/21/2023 9:27:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحبت دولة الإمارات خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة العاشرة؛ باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بأغلبية كاسحة الأسبوع الماضي؛ يدعو إلى وقف إطلاق نار في غزة لدواعي إنسانية.

وأكدت الإمارات أن أعداد القتلى والجرحى ليست مجرد إحصائيات نرددها، بل هي تجسد ضياع حياة، واحلام أطفال وشباب وعائلات.


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