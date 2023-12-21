الإمارات ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو لوقف النار في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
رحبت دولة الإمارات خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة العاشرة؛ باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بأغلبية كاسحة الأسبوع الماضي؛ يدعو إلى وقف إطلاق نار في غزة لدواعي إنسانية.
وأكدت الإمارات أن أعداد القتلى والجرحى ليست مجرد إحصائيات نرددها، بل هي تجسد ضياع حياة، واحلام أطفال وشباب وعائلات.
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