الملك يستقبل الرئيس الفرنسي في العقبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس، في العقبة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة تستغرق يومين.



وسيبحث جلالة الملك مع ماكرون الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، والتعاون في مجال الأمن والتنمية الاقتصادية المستدامة.



كما سيبحثان العمل المشترك في مجال المساعدات الإنسانية والطبية للسكان المدنيين في غزة، وضرورة عودة السلام والهدوء والاستقرار في الشرق الأوسط.