شيوخ ووجهاء من عشائر النعيم والدعجة يثمنون مواقف الأردن وجهود الملك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، شيوخ ووجهاء من أبناء وبنات من عشائر النعيم في الشمال والبادية الشمالية ومن عشائر الدعجة، في لقاءين منفصلين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي.
وفي بداية كل لقاء، نقل العيسوي للحضور تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني واعتزازه بهم وبجميع الأردنيين.
واستعرض العيسوي مواقف جلالة الملك وجهوده المكثفة والمتواصلة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وقال العيسوي إن جلالة الملك يبذل، ومنذ اليوم الأول للعدوان، جهودا كبيرة لإيضاح الصورة الحقيقية، لما تشهده غزة من قتل وتدمير، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستمر ومتواصل.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN21122023000208011052ID1107642745
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.