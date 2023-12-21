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شيوخ ووجهاء من عشائر النعيم والدعجة يثمنون مواقف الأردن وجهود الملك

12/21/2023 9:18:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، شيوخ ووجهاء من أبناء وبنات من عشائر النعيم في الشمال والبادية الشمالية ومن عشائر الدعجة، في لقاءين منفصلين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي.
وفي بداية كل لقاء، نقل العيسوي للحضور تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني واعتزازه بهم وبجميع الأردنيين.
واستعرض العيسوي مواقف جلالة الملك وجهوده المكثفة والمتواصلة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وقال العيسوي إن جلالة الملك يبذل، ومنذ اليوم الأول للعدوان، جهودا كبيرة لإيضاح الصورة الحقيقية، لما تشهده غزة من قتل وتدمير، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستمر ومتواصل.

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