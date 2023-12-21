رئيس المجلس القضائي يستقبل وفدا قضائيا إماراتيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي، القاضي محمد الغزو في محكمة التمييز، اليوم الخميس، رئيس محكمة التمييز في دبي القاضي عبد القادر موسى محمد، وأمين عام المجلس القضائي الدكتور سيف غانم السويدي، ورئيس جهاز التفتيش القضائي المستشار محمد السبوسي، ورئيس محكمة التنفيذ القاضي خالد المنصوري، وعددا من القضاة والمستشارين من السلطة القضائية في دبي.



وبين الغزو خلال اللقاء، عمق علاقات التعاون التي تربط الأردن والإمارات والممتدة لعقود، مؤكدا أهمية مد جسور التعاون القضائي والقانوني.



وجرى خلال اللقاء، استعراض ملامح النظام القضائي الأردني وما حققه في الأعوام الأخيرة من إنجازات في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز تطبيق مبدأ سيادة القانون.



وأشاد موسى بالتجربة الأردنية، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات والمعارف القضائية والقانونية.



وتضمنت الزيارة لقاء جرى خلاله تقديم عرض عن المكتب الفني لدى محكمة التمييز، وموجز عن إجراءات العمل لدى دائرة التنفيذ وإدارة التنفيذ القضائي.