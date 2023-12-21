مؤشر البحرين العام يحافظ على اقفاله السابق والاسلامي مرتفع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,917.93 نقطة محافظاً على إقفاله السابق
في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 729.77 بارتفاع وقدره 1.32 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونين و322 ألفا و809 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 904 آلاف و289 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 92 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 56.76% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
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