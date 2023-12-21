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مؤشر البحرين العام يحافظ على اقفاله السابق والاسلامي مرتفع

12/21/2023 9:14:24 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,917.93 نقطة محافظاً على إقفاله السابق
في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 729.77 بارتفاع وقدره 1.32 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونين و322 ألفا و809 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 904 آلاف و289 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 92 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 56.76% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

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