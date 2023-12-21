جلالة الملك المعظم يهنئ الرئيس الصربي بمناسبة فوز الحزب التقدمي الصربي في الانتخابات البرلمانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، بمناسبة فوز الحزب التقدمي الصربي الذي يتزعمه في الانتخابات البرلمانية.
وأعرب جلالته في البرقية عن خالص التهاني بهذه المناسبة، متمنيًا لفخامته كل التوفيق والسداد في تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الصربي الصديق نحو المزيد من التقدم والتطور والازدهار.
كما أكد جلالته حرص مملكة البحرين على تنمية وتطوير العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا الصديقة على كافة الأصعدة والمستويات بما يحقق مصالحهما المشتركة.
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