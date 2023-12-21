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جلالة الملك المعظم يهنئ الرئيس الصربي بمناسبة فوز الحزب التقدمي الصربي في الانتخابات البرلمانية

12/21/2023 9:14:24 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، بمناسبة فوز الحزب التقدمي الصربي الذي يتزعمه في الانتخابات البرلمانية.

وأعرب جلالته في البرقية عن خالص التهاني بهذه المناسبة، متمنيًا لفخامته كل التوفيق والسداد في تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الصربي الصديق نحو المزيد من التقدم والتطور والازدهار.

كما أكد جلالته حرص مملكة البحرين على تنمية وتطوير العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا الصديقة على كافة الأصعدة والمستويات بما يحقق مصالحهما المشتركة.

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