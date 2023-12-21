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حزب الله: حققنا إصابات مؤكدة في مستعمرتي دوفيف وأفيفيم

12/21/2023 8:14:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إنه استهدف مستعمرتي دوفيف وأفيفيم بـ"الأسلحة المناسبة" وحقق إصابات مؤكدة.

وأضاف "لن نتهاون مع المس بالمدنيين واستباحة قرانا، وسنرد على أي اعتداء بضرب المستوطنات".

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