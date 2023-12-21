حزب الله: حققنا إصابات مؤكدة في مستعمرتي دوفيف وأفيفيم

حزب الله: حققنا إصابات مؤكدة في مستعمرتي دوفيف وأفيفيم
التاريخ
12/21/2023 8:14:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله اللبناني إنه استهدف مستعمرتي دوفيف وأفيفيم بـ"الأسلحة المناسبة" وحقق إصابات مؤكدة.
وأضاف "لن نتهاون مع المس بالمدنيين واستباحة قرانا، وسنرد على أي اعتداء بضرب المستوطنات".
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