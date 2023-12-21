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إطلاق دفعة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب -فيديو

12/21/2023 8:14:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دوت صفارات الإنذار في الضواحي الجنوبية لتل أبيب وفي أسدود ومناطق واسعة شرقها.


كما أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق المقاومة دفعة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب الكبرى، مشيرا إلى أن أكثر من 20 صاروخا أطلقت على دفعتين.


وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في وسط وجنوب إسرائيل.


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