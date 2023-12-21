إطلاق دفعة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب -فيديو

إطلاق دفعة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب -فيديو
التاريخ
12/21/2023 8:14:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دوت صفارات الإنذار في الضواحي الجنوبية لتل أبيب وفي أسدود ومناطق واسعة شرقها.
كما أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق المقاومة دفعة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب الكبرى، مشيرا إلى أن أكثر من 20 صاروخا أطلقت على دفعتين.
وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في وسط وجنوب إسرائيل.
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