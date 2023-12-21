بيت لحم: 3 إصابات بينها اثنتان بحالة حرجة خلال مواجهات مع الاحتلال في حوسان

MENAFN - Al Wakeel News)أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، بينها اثنتان بحالة حرجة، ظهر اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت عقب تشييع جثمان الشهيد محمود زعول إلى مثواه الأخير في قرية حوسان غرب بيت لحم.



وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في بيت لحم عبد الفتاح جعافرة، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات، بينها اثنتان بحالة حرجة، جراء اصابتهما في الفخذ والبطن، والاصابة الثالثة كانت في الفخذ، ونقلوا الى مستشفيات في بيت لحم، لتلقي العلاج .



وأوضح مراسل "وفا " ، أن جنود الاحتلال اعتلوا عددا من أسطح المنازل في المنطقة ذاتها، وحولوها إلى نقاط مراقبة.



يذكر أن قرية حوسان تشهد إضرابا شاملا حدادا على روح الشهيد محمود زعول، الذي استُشهد يوم أمس بعد إصابته بالرصاص الحي في الرقبة خلال اقتحام جيش الاحتلال للقرية.

