بيت لحم: 3 إصابات بينها اثنتان بحالة حرجة خلال مواجهات مع الاحتلال في حوسان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، بينها اثنتان بحالة حرجة، ظهر اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت عقب تشييع جثمان الشهيد محمود زعول إلى مثواه الأخير في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في بيت لحم عبد الفتاح جعافرة، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات، بينها اثنتان بحالة حرجة، جراء اصابتهما في الفخذ والبطن، والاصابة الثالثة كانت في الفخذ، ونقلوا الى مستشفيات في بيت لحم، لتلقي العلاج .
وأوضح مراسل "وفا " ، أن جنود الاحتلال اعتلوا عددا من أسطح المنازل في المنطقة ذاتها، وحولوها إلى نقاط مراقبة.
يذكر أن قرية حوسان تشهد إضرابا شاملا حدادا على روح الشهيد محمود زعول، الذي استُشهد يوم أمس بعد إصابته بالرصاص الحي في الرقبة خلال اقتحام جيش الاحتلال للقرية.
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